Trabajador que autorizó el avance del tren accidentado en España se niega a declarar a las autoridades

El trabajador del centro de control de Adif en la estación de Madrid-Puerta de Atocha que autorizó al tren AVE a reanudar la circulación con “marcha normal” antes de colisionar con un convoy de Iryo en Urda, Toledo, se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. La decisión se produjo en medio de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario que dejó al menos 69 muertos y más de 200 heridos.

La negativa del operario se conoció este viernes 30 de octubre y fue confirmada por fuentes próximas a la investigación. El trabajador había sido interrogado inicialmente después del siniestro, ocurrido el miércoles, pero ahora decidió no responder a las preguntas de la Policía Judicial en el marco de las diligencias para establecer posibles responsabilidades penales.

El foco de los investigadores está puesto en una instrucción que recibió el maquinista del AVE 2080, que cubría la ruta Madrid-Sevilla. Según las grabaciones difundidas por medios españoles, el centro de control le indicó que desconectara el sistema de seguridad LZB y reanudara la marcha con normalidad, pese a que el tren Iryo 6076 permanecía detenido en la misma vía.

Accidente de trenes en España. Foto: Guardia Civil via AP

La avería del sistema LZB se había reportado alrededor de las 8:30 de la mañana (hora local). Seis minutos después, a las 8:36, el controlador autorizó al AVE a continuar su recorrido. El tren de Renfe avanzó mientras el Iryo seguía inmovilizado, hasta que se produjo la colisión entre los dos trenes.

La investigación deberá determinar qué información tenía el operario al emitir la instrucción, qué protocolos debían aplicarse y por qué no se evitó que ambos trenes coincidieran en el mismo tramo, lo que terminó produciendo el accidente.

Uno de los elementos que podría resultar determinante son las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control. Según una reconstrucción publicada por El País, el conductor de otro tren que circulaba en sentido contrario advirtió al controlador que, ante las condiciones de la vía, el procedimiento adecuado era avanzar con “marcha a la vista”, una modalidad que obliga a circular con precaución y a una velocidad que permita detener el tren ante cualquier obstáculo.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

El controlador reconoció entonces la observación, pero los investigadores buscan establecer por qué esa advertencia no se trasladó al maquinista del AVE accidentado, que terminó avanzando a altas velocidades.

También se examinan los registros de circulación, las grabaciones del centro de control de Atocha y las cajas negras de los trenes. Con esos elementos, los investigadores pretenden reconstruir minuto a minuto las decisiones tomadas antes del choque e identificar quién autorizó finalmente la reanudación de la marcha y bajo qué condiciones.

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