Resultados finales de las elecciones en Israel: Comisión Electoral publica el recuento definitivo

Las autoridades electorales de Israel publicaron este jueves, 29 de octubre, el recuento final de las elecciones parlamentarias, confirmando que el bloque oficialista liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento.

Netanyahu denuncia que “robaron las elecciones” en Israel y exige investigar presunta injerencia extranjera

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el organismo electoral, la coalición del jefe de Gobierno alcanzó 53 escaños en la Asamblea de 120 miembros, un saldo distante de los 68 escaños que llegó a controlar durante el periodo legislativo anterior.

Por su parte, la principal coalición de oposición obtuvo 48 escaños, mientras que las colectividades lideradas por árabes consiguieron las 19 curules restantes del parlamento. Las autoridades electorales publicaron los resultados finales que confirman la pérdida de la mayoría del bloque de Netanyahu.

La difusión de los datos oficiales concluye la fase de cómputo de votos realizada por las instituciones electorales tras los comicios del martes. Pese a la finalización del recuento de los sufragios, los resultados oficiales deben cumplir el protocolo normativo de certificación administrativa antes de ser presentados de manera formal al presidente del país, Isaac Herzog, el próximo miércoles.

El bloque oficialista liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, perdió la mayoría absoluta en el parlamento. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

La oficialización de los escaños abre el plazo formal para la conformación de mayorías legislativas mediante pactos entre las distintas fuerzas políticas que alcanzaron representación. El escrutinio final publicado otorga 53 escaños al oficialismo, 48 a la oposición y 19 a los partidos liderados por árabes.

Certificación formal, investigaciones y escenario legislativo

En el marco de la publicación del balance, la Comisión Electoral ratificó la validez del escrutinio ante los cuestionamientos y denuncias de presuntas irregularidades.

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el organismo electoral, la coalición del jefe de Gobierno alcanzó 53 escaños en la asamblea de 120 miembros. Foto: Cancillería Colombia

El director general interino del organismo, Dean Livne, confirmó en una declaración en vídeo que los datos definitivos se mantendrán sin modificaciones tras la recolección de los votos.

“Esto no afecta a los resultados finales que se presentarán al presidente, ni concierne a ningún sector particular de la población”, afirmó Livne en relación con las actuaciones emprendidas ante el Shin Bet por informaciones clasificadas recibidas por el presidente del comité electoral, el juez Noam Sohlberg, reiterando que las denuncias sobre fallas sistemáticas en la integridad del voto carecen de fundamento.

Los resultados oficiales deben cumplir el protocolo normativo de certificación administrativa antes de ser presentados de manera formal al presidente del país, Isaac Herzog, el próximo miércoles. Foto: NurPhoto via Getty Images

Las cifras difundidas este jueves reconfiguran la correlación de fuerzas en la Knéset, donde se requieren al menos 61 escaños para constituir un gobierno mayoritario.

El reporte publicado por las autoridades electorales muestra un repunte en la votación de la ciudadanía árabe y marca el inicio del periodo para que las colectividades negocien alianzas antes de que la Jefatura de Estado reciba el informe certificado e inicie las consultas institucionales para la designación de un candidato a primer ministro.

*Con información de AP.