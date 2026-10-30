La economía francesa está “paralizada” y podría “estrellarse”

Si el Gobierno no consigue sanear las cuentas públicas a corto plazo, las finanzas de Francia podrían estar en aprietos, advirtió este viernes el ministro de Economía tras el anuncio de la contracción del producto interior bruto en el tercer trimestre.

Según el instituto oficial de estadística Insee, el PIB cayó un 0,1% en el tercer trimestre del año, en un contexto de creciente preocupación por el estado de las finanzas públicas y de aumento de las tensiones políticas y sociales antes de las elecciones presidenciales del año que viene.

En paralelo, la inflación se aceleró hasta el 3,4% interanual en octubre, frente al 3,1% de septiembre, su nivel más alto desde enero de 2024, indicó el Insee.

La economía francesa ya se había estancado en el segundo trimestre, tras contraerse un 0,2% en el primero.

“Durante tres trimestres, el crecimiento no ha llegado”, declaró el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en la radio France Info.

“La conclusión de todo esto es que, en 2026, la economía francesa está paralizada”, resumió.

Lescure atribuyó la situación a una “conjunción sin precedentes” de factores internos y externos, entre ellos las olas de calor del verano y las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, que están provocando una escalada de los precios de los combustibles.

“Si no logramos la recuperación presupuestaria que hemos previsto en el presupuesto, nos estrellaremos”, advirtió.

“Lo digo, lo repito y lo repetiré hasta el final: necesitamos un presupuesto, necesitamos un déficit público del 5% o menos. Es absolutamente indispensable”, insistió.

El proyecto de presupuesto del Gobierno para 2027, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo reducir el déficit público al 5% del PIB, frente al 5,4% registrado en 2026.

Sin embargo, su aprobación parece muy incierta, debido a la falta de mayoría parlamentaria y a la proximidad de las elecciones presidenciales, en las que la extrema derecha liderada por Marine Le Pen parte como favorita, según los sondeos.

El país vive además una ola de protestas por el aumento del coste de la vida y las reivindicaciones estudiantiles que han provocado algunos de los peores disturbios registrados en años.

El retroceso del PIB en el tercer trimestre se explica por la fuerte contracción de las exportaciones (-1,7%, frente al aumento del 2,8% en el segundo trimestre), especialmente en el sector de los equipos de transporte (-9,1%, frente al crecimiento del 20,8%) y en la industria aeronáutica.

Por su parte, las importaciones se mantuvieron prácticamente estables (+0,1%) y el consumo de los hogares creció un 0,4%, frente al 0,2% del segundo trimestre.

Los analistas apuntan que estos datos complican el objetivo del Gobierno de alcanzar un crecimiento del 0,5% este año.

La preocupación por la elevada deuda y el déficit de Francia ha encarecido la financiación del Estado en las últimas semanas.

*Con información de AFP