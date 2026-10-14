Abelardo De La Espriella mencionó a Donald Trump en mensaje que publicó en sus redes sociales: “Todo el potencial”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, habló de las relaciones diplomáticas entre su Gobierno y la administración del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Estos vínculos tuvieron un relanzamiento luego de la visita de alto nivel del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la sede del Gobierno en Barranquilla.

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A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado mencionó a su homólogo de EE. UU., Donald Trump: “Mi gobierno y el del presidente Donald Trump estamos decididos a aprovechar todo el potencial de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas, atraer inversión y generar más y mejores empleos”.

“Más inversiones significan mayores ingresos para los ciudadanos: seguridad física y jurídica nos hace atractivos como destino inversionista”, indicó el mandatario colombiano.

Y agregó en sus redes sociales: “Las conversaciones que adelantan el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, avanzan en la dirección correcta hacia una relación económica más dinámica, equilibrada y próspera, con beneficios concretos para nuestros pueblos”.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por los medios de comunicación y dejó abierta la posibilidad de que en el corto plazo se pueda retirar el arancel del 12,5 % que pesa sobre los productos colombianos.

“Puede que lo haga”, manifestó el mandatario estadounidense, al ser interrogado por varios periodistas en las afueras de la Casa Blanca ante una posible eliminación de los aranceles que se impusieron recientemente a Colombia.

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En su breve referencia a Colombia, el presidente de Estados Unidos además se refirió a Abelardo De La Espriella, a quien calificó de “amigo” y recordó el respaldo que le dio en las elecciones.