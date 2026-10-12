¿Donald Trump estaría evaluando eliminar los aranceles del 12,5 % a los productos colombianos? Esto dijo

Al ser consultado por los medios de comunicación frente a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad para que en el corto plazo se pueda retirar el arancel de 12,5 % que pesa sobre los productos colombianos.

Colombia negocia el fin de los aranceles: las exigencias que podría imponer EE. UU.

“Puede que lo haga”, indicó el mandatario estadounidense, al ser interrogado por varios periodistas en el exterior de la Casa Blanca ante una posible eliminación de los aranceles que se impusieron recientemente a Colombia.

En su corta referencia al tema de Colombia, el presidente de Estados Unidos también se refirió al presidente Abelardo De La Espriella, a quien calificó de “amigo” y se refirió al respaldó que le dio en las elecciones.

“El presidente colombiano es amigo nuestro. El Tigre. Y él fue un gran partidario, y por eso ganó. Yo lo respaldé, y ganó”, manifestó Trump a las afueras de la Casa Blanca, antes de emprender un viaje a Ohio.

Además, destacó el trabajo que viene realizando el presidente De La Espriella al frente del Gobierno de Colombia. “Está haciendo un gran trabajo. El Tigre, él es mi amigo”, sentenció Trump antes de retirarse.

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