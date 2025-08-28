Suscribirse

El jalón de orejas del presidente Gustavo Petro a algunos de sus ministros por varios temas que no han avanzado; esto les dijo

El mandatario reclamó por varios hechos como la restauración del San Juan de Dios y la reforma a la salud.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 12:03 p. m.
Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro le reclamó a sus ministros. | Foto: Presidencia

En el más reciente consejo de ministros, Gustavo Petro volvió a reclamarles a varios de sus funcionarios por distintos temas. El presidente se quejó porque hay órdenes que ha dado y no se han cumplido.

Uno de los principales reclamos fue contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, porque no ha empezado la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, un proyecto en el que Petro viene insistiendo incluso desde que era alcalde de la ciudad.

“Una juez ordenó la entrada a la torre, sentencia judicial, no entiendo por qué la Policía no ha acompañado a su Gobierno para entrar a la torre”, reclamó Petro.

Consejo de ministros Petro
El presidente se quejó porque no avanza la reforma a la salud en el Congreso. | Foto: Presidencia

El ministro Jaramillo contestó que no los estaban dejando entrar y Petro respondió que el abogado del Ministerio “se asustó un poco”. “Yo di la orden de entrar. Se le hace caso al juez y punto”, afirmó el mandatario.

Jaramillo contestó que ya llegaron a un acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y que avanzarán en ese proyecto.

Sin embargo, Petro le recordó a la ministra de Cultura que debía ingresar al edificio “sin miedo” y le pidió que se firmara un contrato con una empresa de restauración para empezar ese proceso. “Hay que comenzar en octubre la restauración”, insistió el presidente.

Contexto: “Mi querido y amado Petro, se te advirtió”: exesposa del presidente le hizo un llamado tras recientes enfrentamientos en la Colombia Humana por el 2026

Kadamani le contestó a Petro que ya se adelanta esa gestión con otras carteras y que ya tienen el convenio marco. “Con el acuerdo del alcalde Galán entraríamos esta semana”, dijo. Sin embargo, Petro reclamó porque eso lo había ordenado hace dos semanas.

“A usted le queda un año, entonces si se dejan pasar las semanas tranquilamente, gobiernos menos sensibles con el San Juan de Dios, que es la joya de la salud de América del Sur, terminan dinamitando la torre, como querían Peñalosa y Claudia López y eso no puede suceder”, aseguró Petro.

Consejo de ministros Petro
Petro reclamó porque no se ha avanzando en la intervención del San Juan de Dios. | Foto: Presidencia

De otro lado, Petro le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, porque “nada que se mueve la reforma a la salud” en el Congreso.

“Todo esto, pareciera que el Congreso lo quiere echar por tierra, la Comisión Séptima del Senado, que ya había frenado la laboral, que la habían votado dos veces en contra”, afirmó el mandatario, quien la volvió a emprender contra los congresistas, especialmente que representan sectores religiosos.

Contexto: “Gustavo Petro ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia”

Otro hecho que se presentó en el consejo de ministros es que el ministro de Educación, Daniel Rojas, reconoció que las quejas de los maestros frente al nuevo modelo de salud que implementó el Gobierno persisten porque no pueden escoger libremente las IPS.

