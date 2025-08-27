“Gustavo Petro ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia”

No es ningún secreto que el presidente Gustavo Petro despierte amores y odios. Así ha sido durante los más de tres años que ha estado en la Casa de Nariño y, en general, a lo largo de su vida política.

Daniel Quintero, precandidato a la Presidencia, habló en El Debate de SEMANA acerca de todo el escenario que hay de cara a las elecciones de 2026 y aprovechó la oportunidad para reiterar toda la admiración que siente por Petro, dejando una declaración que ha llamado la atención.

“Yo creo que Petro ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia”, señaló.

Entre sus argumentos para hacer esta afirmación, el exalcalde de Medellín sostuvo que la economía colombiana va muy bien y el peso colombiano ha ganado un gran valor.

De hecho, recordó que Petro ha bajado el precio del dólar en comparación con la cifra que recibió del Gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, más allá de este aspecto, se refirió a otro que, desde su punto de vista, es el que lo respalda para poner al jefe de Estado en el primer puesto: “Es el primer presidente que trabaja por la gente”.

“Es el primer presidente que se dio una pela y se fue a un Congreso, que es una mafia corrupta, a tratar de pasar unas reformas, no para joder a la gente, sino para ayudarla, eso no había pasado en Colombia”, expresó.

Quintero explicó que, en medio de la campaña, está recorriendo el país, lo que lo ha llevado a encontrarse con muchos campesinos a los que, según él, Petro ha ayudado por medio de sus polémicos proyectos.

En ese sentido, mencionó las reformas laboral y pensional que, desde su punto de vista, están ayudando a la gente de escasos recursos. “¿Qué presidente había hecho eso?”, se preguntó.

“Por eso es que Petro está ganando puntos, ya va para el 40 % (…) porque es un presidente de la gente”, comentó.

Quintero aseguró que quiere continuar por el camino de Petro. | Foto: Presidencia

Incluso, el exmandatario confesó que le gustaría seguir los mismos pasos del actual jefe de Estado: “Yo quiero ser esa continuación: un presidente de la gente, que trabaje por la gente y que luche por la gente”.

Por otra parte, Quintero se refirió a su polémica propuesta de cerrar el Congreso, algo que lo ha tenido en el ojo del huracán. El precandidato sostuvo que este sitio está lleno de “vicios, tramposos y mafiosos”.

Para cambiar estos aspectos, según él, no hay nada que se pueda hacer, sino que, desde su visión, la única opción es cerrarlo. En esa línea, explicó que para ello apelaría a una constituyente.

“Vamos a presentar en las elecciones de marzo algo que será la octava papeleta. Vamos a movilizar a millones de colombianos para que ese día inserten un papel que diga: ‘Siga la constituyente’”, indicó.

Quintero dijo que, si llega a la Casa de Nariño, ordenará que estos papeles sean contados y el resultado servirá como “presión” para que el Congreso apruebe el llamado a una constituyente.