YouTube video player

VIDEO | La entrevista completa con Daniel Quintero, precandidato presidencial: propone cierre del Congreso, Constituyente y reelección

Redacción Semana
26 de agosto de 2025

