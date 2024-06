¿En qué va el pleito por el San Juan de Dios en Bogotá y qué pasará con el complejo hospitalario?, director Hernández responde

M.H.: Son 24 edificios en total, de esos 24, todos tienen su propia dinámica: el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y dentro de los otros edificios hay unos que efectivamente no tienen un valor histórico y patrimonial suficiente, entonces es necesario liberarlos, se llama así. Y en el Plan nuestro, hay 17 edificios de los cuales vamos a avanzar al máximo con 13 y viene el asunto muy importante que es la torre central. Entonces eso es todo un plan, que efectivamente implica la articulación de los recursos de la Nación, del Distrito y de la Gobernación de Cundinamarca.

M.H.: Ese es un contrato que está en pleito entre la Subred Centro Oriente de Bogotá y la empresa Copasa. Desde el año 2020 se propuso la idea de demoler la torre central y construir un edificio nuevo, un hospital nuevo, con otras intervenciones, además de un edificio nuevo también en uno de los costados del predio y una alameda con parqueaderos. Es un contrato muy complejo, el contratista Copasa ha presentado en tres ocasiones su forma de desarrollar ese contrato, pero desafortunadamente no ha cumplido lo que se estableció por norma, que es el Plan Especial de Manejo y Protección, y por esa razón no ha podido desarrollar el contrato. Eso está en un Tribunal de Arbitramento. Pero de parte de la Nación es claro que vamos a avanzar en toda la recuperación en todos los edificios y estamos haciendo todos los estudios previos para rehabilitar la torre con todas las condiciones técnicas que esto merece.

SEMANA: En noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro ordenó adquirir el Complejo Hospitalario, ¿ya se pudo adquirir o por este pleito judicial todavía no se ha podido hacer?

M.H.: Esto se va a ir cuantificando poco a poco. Tenemos solamente unos valores aproximados, en este momento para este año, por ejemplo, pasa de los $100.000 millones, pero no queremos dar una cifra absolutamente precisa porque precisamente cada uno de los proyectos que se van desarrollando, tienen un presupuesto específico, así que no voy a dar una cifra porque me comprometo demasiado. Pero hay equipos técnicos haciendo los estudios y diseños y todas las dinámicas de contratación de licitación para los edificios que estamos restaurando.