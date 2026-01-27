Bogotá

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Tras una seguidilla de reuniones entre ambos mandatarios, se logró armonizar el plan para el hospital, las fachadas de las estaciones del metro y el futuro de los campus universitarios.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:52 p. m.
Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios
Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios Foto: Semana

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la firma de tres acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Distrito, entre ellos un convenio clave para la recuperación y operación del Hospital San Juan de Dios, uno de los complejos hospitalarios más emblemáticos de la ciudad y del país.

El anuncio se dio en medio de un mensaje político en el que el mandatario distrital reconoció las profundas diferencias que mantiene con el presidente Gustavo Petro, pero defendió la necesidad de alcanzar consensos en beneficio de Bogotá.

Galán aseguró que, aunque existen desacuerdos de fondo con el Gobierno Nacional, la responsabilidad institucional es priorizar los intereses de la ciudad por encima de cualquier disputa política.

“Nada, nunca, puede estar por encima de Bogotá”, afirmó, al destacar que el acuerdo permitirá destrabar un proceso que durante años estuvo marcado por bloqueos y decisiones políticas.

Gobierno Petro firmó decretos para crear nuevos empleos y estructura organizativa en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BOGOTA 16 JULIO 2015 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA
La torre central del hospital ha sido el centro de la discusión. Nuevo acuerdo contratará estudio técnico para saber qué hacer con ella. Foto: Daniel Reina

El convenio habilita una inversión de 1,6 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, que seguirá siendo propiedad del Distrito.

Según explicó el alcalde, estos recursos permitirán recuperar edificaciones, desarrollar obras de urbanismo y espacio público, y volver a poner en funcionamiento un hospital de alta complejidad, además de consolidar el complejo como centro de formación de nuevas generaciones de médicos.

Como parte del acuerdo, se adelantará un estudio técnico para definir qué áreas pueden habilitarse en la torre central del complejo. Galán fue enfático en que las decisiones se tomarán con base en criterios técnicos y no políticos. Lo que no sea viable en esa estructura se desarrollará en nuevas edificaciones dentro del complejo.

Durante su intervención, el alcalde recordó la importancia histórica del San Juan de Dios, inaugurado en 1926 y durante décadas símbolo de la red hospitalaria pública de Bogotá, especialmente en la atención de poblaciones vulnerables. Para Galán, la recuperación del complejo representa no solo una inversión en infraestructura, sino un acto de reparación con la memoria de la ciudad.

En su discurso, el mandatario también hizo referencia a las dificultades actuales de la red pública de salud y cuestionó que EPS intervenidas por el Gobierno Nacional no contraten con los hospitales públicos de Bogotá y mantengan deudas superiores a los 300.000 millones de pesos. Aun así, insistió en que cerrar la puerta a la inversión para el San Juan de Dios habría sido un acto de mezquindad.

Galán concluyó señalando que, pese a las diferencias con el presidente Petro, los acuerdos alcanzados demuestran que es posible avanzar cuando se pone a la ciudad en el centro de las decisiones.

