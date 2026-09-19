Martín Santos reacciona al llamado a versión libre de la JEP a Sandra Ramírez: “Ya era hora”

Sandra Ramírez, exguerrillera y excongresista del partido Comunes, fue citada a versión libre por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Timochenko y los otros seis excomandantes del Secretariado de las Farc fueron citados a responder por violencia sexual contra mujeres reclutadas

La excompañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, deberá entregar su versión sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc en medio del conflicto armado.

En la sesión celebrada el pasado jueves, 17 de septiembre, la subsección avaló la ponencia de la magistrada Lily Rueda, quien consideró que existían elementos materiales suficientes para justificar la citación a una versión libre.

La citación ha generado varias recciones desde diferentes sectores políticos del país. La más reciente fue la de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien no guardó silencio frente a la decisión de la JEP.

“Ya era hora que la JEP citara a exFARC Sandra Ramírez. Una persona que le ha hecho mucho daño al proceso de paz y ha quedado mal con los otros +13.000 desmovilizados”, escribió Santos en su cuenta de X.

La exsenadora María Fernanda Cabal también se despachó contra Sandra Ramírez por medio de su cuenta en X. La excongresista señaló que la JEP se tardó en llamarla; además, la llamó “cínica”.

“Después de negarlo todo, la cínica exguerrillera alias Sandra Ramírez, que fue pareja del sanguinario Tirofijo, tendrá que declarar por el reclutamiento de menores. La JEP, ese tribunal de impunidad, tardó años en citarla”, dijo.