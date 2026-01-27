Martín Santos se suma a la discusión en el Centro Democrático: “No paran de hablar de la traición”

Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, mostró su posición frente al debate interno que hay en el Centro Democrático después de la salida de la senadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más representativas del uribismo.

Cabal dio un paso al costado junto a su esposo, José Félix Lafaurie, uno de los fundadores de esta organización, por inconformidades con el proceso de selección del candidato presidencial, donde los resultados de las encuestas terminaron beneficiando a la senadora Paloma Valencia.

Varios sectores se han pronunciado por la situación que crea una fisura en el partido de cara a las elecciones al Congreso en marzo y las presidenciales en mayo. En medio de la discusión, que permanece en tendencia en redes sociales desde la mañana del 26 de enero, opinó Martín Santos.

El hijo del exmandatario escribió en su cuenta de X: “En el Centro Democrático no paran de hablar de la ‘traición’ de Juan Manuel Santos, pero de lo que no hablan es que Uribe traicionó a Óscar Iván, Pacho Santos, Miguel Uribe padre, A. Guerra, José Félix, M. F. Cabal, etc.”