Juan Carlos Abadía simuló enfermedad para evitar traslado de prisión y Abelardo De La Espriella no cedió: “Se acabó esa vagabundería”

El presidente Abelardo De La Espriella informó en sus redes sociales que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), logró materializar el traslado de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca condenado a 21 años de prisión por corrupción.

El jefe de Estado reveló que Abadía intentó simular un episodio cardiaco para ponerle freno a su decisión: “Simuló un episodio cardiaco y terminó en una clínica. Di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”.

Piden celeridad en investigaciones que se adelantan contra el exgobernador Juan Carlos Abadía

De La Espriella manifestó que el exmandatario se encontraba recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en la ciudad de Cali, donde habría cometido múltiples irregularidades.

“Hacía y deshacía. Participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y siete meses de prisión por corrupción”, describió el primer mandatario.

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca condenado por corrupción, simuló un episodio cardiaco para evitar un cambio de prisión. El presidente Abelardo De La Espriella no cedió y ordenó el traslado: "Se acabó esa vagabundería". https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wbWllvv618 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026

Confirmó que el exgobernador fue trasladado sobre las 11:30 de la noche de este 19 de septiembre a la cárcel de Villahermosa, ubicada en la capital del Valle del Cauca.

“En la patria milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”, concluyó el presidente en un trino que divulgó en la mañana de este domingo.

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Ya son varios los traslados que ha ordenado el presidente Abelardo De La Espriella en diferentes cárceles del país. Como se recordará, los primeros movimientos se hicieron en la prisión de La Paz, en Itagüí, donde el gobierno Petro adelantaba las conversaciones de paz con los cabecillas de las estructuras delincuenciales de Medellín.

Desde ese momento, llegaron una docena más. Además de Abadía, el fin de semana también se gestionó el cambio de celda de alias Firu, un temido cabecilla de las disidencias de las Farc que, pese a estar en prisión, seguía atormentando a los habitantes del departamento de Antioquia.

Presidente Abelardo De La Espriella y el traslado de alias Firu. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Inpec

La versión del Gobierno nacional es que estos traslados ya están dando resultados en el comportamiento del orden público en diferentes rincones del país, especialmente en Barranquilla y Buenaventura.