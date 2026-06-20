A través de redes sociales, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella hizo un llamado a los indecisos para que este domingo 21 de junio salgan a las urnas a votar para elegir al próximo presidente de Colombia.

De La Espriella también enfatizó en su mensaje en X, este sábado 20 de junio, que no hay lugar para triunfalismos.

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“Nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final. Hoy y mañana nos jugamos la final; vamos a invitar a más indecisos, a más abstencionistas, a los que nunca han tenido un presidente, a que salgan a votar”, dijo De La Espriella.

En un video, el candidato presidencial también dejó claro que: “todo el fervor de las calles no sirve de nada, si mañana no se materializa en votos. Aquí no se gana, sino hasta cuando votamos. A partir de este momento y durante todo el domingo, la única misión debe ser llamar al voto masivo. No nos distraigamos peleando en redes con falsas noticias, olvídense de eso. Tres líneas de acción: la primera. El partido no se gana hasta que se da el último pitazo, utilicen esa analogía del mundo del fútbol, porque mañana nos jugamos la final y nadie abandona la cancha antes de tiempo”.

Nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final.



Hoy y mañana nos jugamos la final; vamos a invitar a más indecisos, a más abstencionistas, a los que NUNCA han tenido un Presidente, a que salgan a votar. 🗳️🇨🇴



Que nadie se quede en casa: todos a madrugar a… pic.twitter.com/S4Kyy6KUvz — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 20, 2026

Y agregó: “Dos. No es ir a votar y ya. Hay que llevar a familiares, amigos, vecinos, hay que mover a los indecisos. Tres. Todo el contenido de redes debe cerrar recordando la fecha de mañana domingo 21 de junio, invitando a buscar el puesto de votación y a madrugar para votar”.

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Por último, De La Espriella destacó la importancia de “mantener las redes encendidas” desde este momento.

“Mostremos cómo se preparan ustedes. Inviten a utilizar nuestra camiseta y vamos a llenar las redes de esa conversación con un solo mensaje. Vamos a votar por el tigre, póngale la raya al tigre. Colombia mañana se juega su futuro y juntos vamos a construir la patria milagro. Gracias por tanto fervor, gracias por tanto cariño. Yo hoy más que nunca estoy firme por la patria”, concluyó De La Espriella en su video, este sábado.