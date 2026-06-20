Jorge Luis Pinto anuncia su apoyo a Abelardo De La Espriella: “Llegó el momento de salvar este país”

El reconocido director técnico Jorge Luis Pinto anunció públicamente su respaldo a Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral, a través de un mensaje en el que invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas y respaldar la candidatura del aspirante presidencial.

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Pinto, quien ha dirigido a diferentes selecciones y equipos tanto en Colombia como en el exterior, compartió una declaración en la que destacó las cualidades de De La Espriella y expresó su preocupación por el rumbo del país. En su mensaje, el entrenador hizo un llamado a la participación ciudadana y a la unidad en torno al candidato.

“Colombianos, llegó el momento de salvar este país. Mañana todos, con la camiseta puesta, a votar por Abelardo, un hombre con carácter, principios y estrategia para dirigir el país”, manifestó Pinto.

Jorge Luis Pinto anuncia su apoyo a Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta electoral: "Llegó el momento de salvar este país". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aGoFk3o7ci — Revista Semana (@RevistaSemana) June 20, 2026

La declaración fue difundida en medio de la recta final de la campaña electoral, en un momento en el que diversas figuras públicas han expresado sus posiciones frente a la contienda presidencial.

El respaldo del estratega santandereano se suma al de otros líderes y personalidades que han decidido pronunciarse sobre la elección.