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Jorge Luis Pinto anuncia su apoyo a Abelardo De La Espriella: “Llegó el momento de salvar este país”

El experimentado entrenador colombiano hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar al candidato presidencial en la segunda vuelta, destacando su carácter, principios y capacidad de liderazgo para dirigir el país.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de junio de 2026 a las 1:29 p. m.
Jorge Luis Pinto manifestó su apoyo a Abelardo De La Espriella.
Jorge Luis Pinto manifestó su apoyo a Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje Semana

El reconocido director técnico Jorge Luis Pinto anunció públicamente su respaldo a Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral, a través de un mensaje en el que invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas y respaldar la candidatura del aspirante presidencial.

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Pinto, quien ha dirigido a diferentes selecciones y equipos tanto en Colombia como en el exterior, compartió una declaración en la que destacó las cualidades de De La Espriella y expresó su preocupación por el rumbo del país. En su mensaje, el entrenador hizo un llamado a la participación ciudadana y a la unidad en torno al candidato.

“Colombianos, llegó el momento de salvar este país. Mañana todos, con la camiseta puesta, a votar por Abelardo, un hombre con carácter, principios y estrategia para dirigir el país”, manifestó Pinto.

La declaración fue difundida en medio de la recta final de la campaña electoral, en un momento en el que diversas figuras públicas han expresado sus posiciones frente a la contienda presidencial.

El respaldo del estratega santandereano se suma al de otros líderes y personalidades que han decidido pronunciarse sobre la elección.