La candidata presidencial, Paloma Valencia, presentó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la Vicepresidencia. La dupla resultante de la Gran Consulta por Colombia se oficializó ante los comerciantes del centro comercial El Gran San, como un mensaje ante los pequeños empresarios del país.

“Juan Daniel Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que han encontrado en él la oportunidad de sentirse incluidos. Oviedo es uno de esos técnicos que sabe de todo, que le gustan las cifras, estudiar y conocer los problemas. Eso es fundamental”, expresó la congresista del Centro Democrático.

Todos los integrantes de la Gran Consulta por Colombia estuvieron en el evento en el que se oficializó la alianza entre Valencia y Oviedo. Incluso, el exembajador Juan Carlos Pinzón, quien anució el fin de su vida pública, participó en las discusiones y acompañó a sus compañeros de coalición en el evento.

Oviedo destacó que a partir de ahora se conforma una coalición integrada por siete movimientos y dos partidos (el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo) que quiere derrotar a los extremos para construir un gobierno en el que “todos quepan”.

Valencia aseguró que en la diferencia sí es posible construir y que no cambiarán sus convicciones. En ese sentido, resaltó su defensa por los militares y afirmó que su posición sobre la JEP se mantiene igual. La cuestión de la implementación del Acuerdo de Paz había sido una de las diferencias entre los perfiles políticos de Valencia y Oviedo.

“El liderazgo no es montarse solamente con aquellos que piensan como uno. El liderazgo es poder encontrarse con aquellos que no piensan como uno para invitarlos a caminar una ruta distinta de unidad para Colombia”, expresó la candidata. La congresista también afirmó que ambos “coinciden en muchas cosas”.

“Esta es una coalición en la que somos capaces de reconocer nuestras diferencias, pero nos unimos alrededor de un propósito: mirar hacia el futuro. Reconocer que voces distintas pueden aportar a construir ese camino en el que todos quepamos”, expresó Oviedo.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, describió a esa dupla como “la fórmula ganadora” y le dijo a Oviedo que verlo como fórmula vicepresidencial significa hacer realidad “un sueño”. Entretanto, Juan Manuel Galán afirmó que esa coalición tendrá la misión de entregar un gobierno en 2030 con el que se pueda construir sobre lo construido.

El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresó que la coalición es la muestra de que en Colombia caben todas las personas, así existan diferencias: “El camino para el país es el camino de la unidad”, anotó.