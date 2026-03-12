Política

Así se definen las fórmulas de los candidatos a la primera vuelta: estos son los rostros que buscan la vicepresidencia

Cuatro candidatos todavía no han confirmado quiénes los acompañarán en las elecciones de 2026.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 5:49 a. m.
Este viernes 13 de marzo vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia oficialicen sus aspiraciones y fórmulas ante la Registraduría.
El calendario electoral avanza y a los candidatos a la Presidencia les quedan pocas horas para definir quiénes serán sus fórmulas a la vicepresidencia. Este viernes vence el plazo para que oficialicen ante la Registraduría quiénes les acompañarán en su camino a la primera vuelta del domingo 31 de mayo.

La primera en confirmar su fórmula fue Clara López. La senadora eligió a la abogada María Consuelo del Río, quien hizo carrera como defensora de derechos humanos y conforma la primera dupla de solo mujeres a la Casa de Nariño.

El empresario Santiago Botero emprenderá ese camino junto a Carlos Fernando Cuevas, una figura poco conocida en la opinión pública que acompañó al fallecido ingeniero Rodolfo Hernández en la coordinación de su campaña presidencial de 2022.

Mauricio Lizcano eligió a Adriana María Ramírez Martínez, una caldense que trabajó junto a él en el Ministerio de las TIC, mientras que la abogada Sondra Macollins le entregó ese rol al también abogado Leonardo Karam Helo.

En el Pacto Histórico, Iván Cepeda inscribió a la senadora Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial, a pesar de los cuestionamientos sobre una posible doble militancia de la líder indígena porque en 2022 fue elegida por el partido MAIS. El Pacto defiende que no hay ningún tipo de falta a la norma electoral con la designación porque Quilcué pasó a Progresistas y luego al partido único del Pacto.

Abelardo de la Espriella apostó por la experiencia en asuntos económicos y le dio ese rol al exministro José Manuel Restrepo, quien fue rector de la Universidad del Rosario y la Universidad EAN.

Miguel Uribe Londoño eligió a Luisa Fernanda Villegas Araque. La administradora de empresas fue Directora Comercial para el Cono Sur de ProColombia y secretaria privada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El partido En Marcha, con el que Juan Fernando Cristo busca la Casa de Nariño, designó a Norma Constanza Vera Salazar como fórmula. La candidata a la Vicepresidencia ha hecho investigación académica en asuntos de derechos humanos, especialmente sobre víctimas de los paramilitares.

Los que faltan por definir sus fórmulas vicepresidenciales

La fotografía de los aspirantes a la Vicepresidencia se completaría este viernes con los anuncios que hagan Roy Barreras, Claudia López y Paloma Valencia, todos estos ganadores de las consultas del 8 de marzo. Sergio Fajardo, entretanto, también informaría su decisión ese mismo día.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Valencia le ofreció ese puesto a Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane y segundo en la contienda por la Alcaldía de Bogotá de 2023, después de que él se posesionara como el segundo candidato más votado de la Gran Consulta por Colombia.

La decisión de Valencia y Oviedo se confirmaría este mismo jueves. Durante la jornada del miércoles, la senadora se reunió con el resto de integrantes de esa coalición de centro derecha, bloque que se unió con el objetivo de buscar una tercería para la contienda que definirá al sucesor de Gustavo Petro.

Valencia superó los 3,2 millones de votos en la contienda del 8 de marzo, número que la convirtió en la candidata más votada en una consulta presidencial en Colombia. Además, Oviedo alcanzó más de 1,2 millones de votos, una cantidad que lo puso por encima de fenómenos como el que alcanzó Francia Márquez en 2022 en la consulta de la izquierda y el de Carolina Corcho en la que realizó el Pacto Histórico en octubre.