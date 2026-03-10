José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, votó por Paloma Valencia; ¿cómo se explica esto? Así respondió

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, hasta hoy rector universitario, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras aceptar ser la fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella con miras a las elecciones del 31 de mayo.

“Nunca me imaginé en este momento tomar esta decisión, ni lo tenía planeado, pero siento que el país hoy nos llama en un momento trascendental de su historia. El país está en riesgo de afectar su democracia y sus instituciones, de saltar al vacío a un modelo económico y productivo que va en contravía de la forma como el mundo ha logrado prosperidad. Nadie niega todos nuestros desafíos y problemas estructurales, pero ellos requieren soluciones que permitan construir desde lo construido y no destruir para descubrir lo que está probado ha fracasado en la humanidad y en nuestro propio pasado”, señaló Restrepo, en la carta de renuncia a la Universidad EIA, anteriormente conocida como Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Ahora bien, lo anecdótico del asunto es que José Manuel Restrepo aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aunque votó por la senadora Paloma Valencia en las elecciones del 8 de marzo.

Juan Daniel Oviedo hace un símil entre la postulación de Aida Quilcué y la Vicepresidencia de Francia Márquez: “Fachada”

Paloma Valencia habla de su reunión con Juan Daniel Oviedo: ¿Será su fórmula vicepresidencial? “Necesitamos poner los pies en la tierra”

“He aceptado ser fórmula vicepresidencial del doctor Abelardo de la Espriella, porque creo poder aportar a su proyecto político y de país en la construcción de puentes aún con quienes piensan distinto y con quienes tienen cercanía ideológica, de aportar conocimiento y experiencia en lo público, de compartir muchas vivencias y aprendizajes en el servicio de país, de aportar mis conocimientos en economía, hacienda pública, desarrollo productivo, relaciones internacionales, cultura y educación, de sumar ideas en un país que recupera la esperanza y construir sobre lo construido, incluso aun de los avances recientes”, se lee en la misiva de renuncia al claustro universitario.

Aun así, en El Debate de SEMANA, se le preguntó sobre la situación especial de votar por una persona, pero ahora ser parte del equipo de otra.

“Porque yo soy un demócrata, porque creo que esa gran consulta era muy importante, porque incluso en los momentos primigenios, en los albores cuando se construyó la unidad para esa gran consulta, yo participé, yo me reuní con Mauricio Cárdenas, con Juan Daniel Oviedo, con David Luna, con varios de los que estaban allí involucrados, justamente, pensando en eso, en la construcción de unidad”, respondió Restrepo.

“Y siendo consecuente con lo que construí, pues creí conveniente participar en esa consulta, participé y voté. Y creo que lo hice bien. Ya estamos en otro escenario y ahora lo que puedo hacer es el puente para acercarnos también a esos actores, o bien porque nosotros quedemos terceros en primera o porque quedemos segundos en primera, cualquiera de las dos alternativas”, agregó el exministro.

Vea la entrevista completa con José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella:

Restrepo manifestó su respeto por Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda Castro, al tiempo que dijo estar a la espera de que Juan Daniel Oviedo, segundo en la Gran Consulta, le diga que sí a la senadora Paloma Valencia y sea, también, fórmula vicepresidencial. A su modo de ver, Oviedo le daría altura al debate, trabajaron juntos y sería un gran actor político.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada sería el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.