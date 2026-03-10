ELECCIONES

Centro Democrático alertó sobre posibles irregularidades en el escrutinio de los votos en Buenaventura, Jamundí y Cali

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la colectividad advirtió sobre lo que calificó como “riesgos graves” para la transparencia del conteo de votos.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 9:14 p. m.
Conteo de votos (imagen de referencia)
Conteo de votos (imagen de referencia) Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El partido Centro Democrático expresó su preocupación por el desarrollo del proceso de escrutinio de votos en varios municipios del Valle del Cauca y pidió la intervención de las autoridades para garantizar la transparencia de los resultados electorales.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la colectividad advirtió sobre lo que calificó como “riesgos graves” para la transparencia del conteo de votos en Buenaventura, Cali y Jamundí. Según el comunicado, existen alertas sobre posibles irregularidades que podrían afectar la publicidad del escrutinio, la resolución de reclamaciones y la fidelidad en la consolidación de los resultados.

El partido señaló que el proceso se estaría desarrollando en medio de un ambiente de tensión en la región, marcado, según indicó, por hechos de violencia, presiones de estructuras criminales y hostigamientos en algunos puntos del suroccidente del país.

A esto se sumarían reportes de testigos electorales que han advertido sobre situaciones que, a su juicio, podrían comprometer la claridad del proceso.

En ese contexto, el representante a la Cámara electo Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo radicó una solicitud ante el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, para que se adopten medidas urgentes que permitan vigilar el escrutinio en estos municipios.

Conteo de votos, urnas electorales. Foto: Liliana Rincón

Entre las peticiones del partido está el envío inmediato de delegados del Ministerio Público y de las autoridades electorales para que acompañen permanentemente el proceso. También solicitó garantizar la cadena de custodia del material electoral y permitir el ejercicio pleno de los testigos electorales durante todas las etapas del escrutinio.

El comunicado agrega que la organización política desplegó equipos de testigos en las comisiones escrutadoras de los municipios mencionados con el fin de hacer seguimiento al conteo voto a voto y reportar cualquier inconsistencia.

El escrutinio de votos avanza en la Registraduría de Cosmocentro, donde comisiones conformadas por jueces y notarios verifican los resultados registrados en las mesas de votación.
El escrutinio de votos avanza en la Registraduría, donde comisiones conformadas por jueces y notarios verifican los resultados registrados en las mesas de votación. Foto: Raúl Palacios / El País

Finalmente, el partido aseguró que mantendrá vigilancia sobre el proceso electoral y pidió a las instituciones actuar con rapidez para asegurar que los resultados reflejen la voluntad de los ciudadanos.