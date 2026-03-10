Confidenciales

Partido Conservador pidió hacer veeduría al proceso de escrutinio en cuatro departamentos del país

La colectividad pidió prestar atención en a ese proceso Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 2:01 p. m.
El Partido Conservador pidió a las autoridades electorales vigilar el escrutinio de los votos en cuatro departamentos del país.
Tras las votaciones de domingo 8 de marzo, llega un momento clave del proceso electoral de los comicios al Congreso de este 2026: el escrutinio.

Los datos que se conocen hasta ahora corresponden al preconteo que se efectuó en el momento de cierre de las urnas y las autoridades electorales ya están en proceso de escrutinio de los votos diligenciados en los formularios E-14 para certificar el resultado electoral de la jornada del pasado domingo.

En ese contexto, el Partido Conservador invitó a vigilar ese proceso, asegurando que se debe prestar especial atención al conteo de los votos en cuatro departamentos del país.

“Hacemos un llamado a las autoridades electorales y la MOE para que exista veeduría y vigilancia en los escrutinios que se están realizando en el país a fin de garantizar la transparencia de los resultados y que la voz de los electores sea respetada. Pedimos especial atención a los escrutinios de Cámara en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia", reclamó la colectividad.

El escrutinio de los votos depositados en las urnas por los colombianos es el proceso que confirma cómo quedarán representados los partidos en el Congreso y la distribución de las curules en el Senado y la Cámara de Representantes.