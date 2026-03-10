Paloma Valencia evalúa “otras candidaturas” para la Vicepresidencia

Juan Daniel Oviedo reveló que la candidata presidencial, Paloma Valencia, está considerando otros nombres para seleccionar a su candidato a la Vicepresidencia.

La declaración la emitió el exdirector del Dane al término de una reunión con Valencia en el norte de Bogotá, cuyo objetivo fue decantar las diferencias de los dos políticos para despejar una posible aspiración a la Vicepresidencia de Oviedo.

“La conclusión que se hizo es evaluar estos escenarios y tomar la decisión de si se hace una invitación o no. Es claro que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas; no se habló de esos otros nombres, pero lo más seguro es que para mañana tomaremos una decisión”, dijo el economista.