No hay decisión: así transcurrió la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron en la mañana de este martes, 10 de marzo, en el norte de Bogotá para conversar sobre una posible candidatura a la Vicepresidencia del economista. No hubo una decisión de fondo y se espera que este miércoles se despejen todas las dudas.

“Todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese principio de sumar entre distintos, en los que coincidimos tanto la candidata Paloma Valencia como yo, como segundo lugar en las elecciones de la Gran Consulta por Colombia”, dijo Oviedo.

La conversación giró sobre el cumplimiento del acuerdo de paz que pactó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc, donde Oviedo y Valencia tienen serias diferencias. Además, él también habló de posiciones inamovibles por parte de los dos, que complicarían la alianza de cara a la primera vuelta.

“La conclusión que se hizo es evaluar estos escenarios y tomar la decisión de si se hace una invitación o no. Es claro que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas; no se habló de esos otros nombres, pero lo más seguro es que para mañana tomaremos una decisión”, mencionó el exdirector del Dane.

Al ser cuestionado por la diferencia que más lo distancia de la Vicepresidencia de Valencia, él mencionó traer al presente temas del pasado: “Para mí, es importantísimo que el país encuentre en esta consecuencia, el resultado de los escrutinios de la Gran Consulta, una oportunidad para decir: ‘Vamos a dejar de estar revolviendo temas del pasado que ya llevamos diez años reabriéndolos permanentemente’”.

Su propuesta es darle un sentido de prioridad a las cuestiones que hoy preocupan a los colombianos, como la seguridad, la formalización de la economía y los problemas de la salud.

La controversia tiene que ver con la paz. Los dos coinciden en que las negociaciones que adelanta el Gobierno Petro con las estructuras criminales no han dado resultados. Pero los distancia el proceso de paz con las Farc-EP: “Lo que no podemos es seguir diciendo que, después de que los acuerdos de paz de 2016 ingresaron al bloque de constitucionalidad, se aprobó una jurisdicción de paz; ya van varios intentos de hacer ajustes en función de las intenciones que tiene la candidata Paloma Valencia, sigamos diez años después teniendo ese tipo de conversaciones”.