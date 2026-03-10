Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia: “Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”

La gran cantidad de votos que recibió Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia ha llevado a muchas personas a considerar la posibilidad de que el exdirector del Dane sea su candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, esta unión no está libre de controversias internas. Por ahora, parece que hay temas que no se pueden reconciliar entre los dos. Por ejemplo, Oviedo ha señalado que un requisito importante para unirse a una alianza con Valencia es apoyar el proceso de paz y la JEP, un tema que el uribismo ha criticado mucho en los últimos años.

"Estaré ayudándola (a Paloma Valencia) a que escuche el país", dijo Oviedo a SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En una entrevista con Sin Anestesia, de Caracol Radio, Oviedo lanzó una expresión que resume ese dilema en el que están. “Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”, contó que le dijo.

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Según él, esa conversación se dio en el almuerzo: “Yo le dije a Paloma hermosa: yo a ti te amo, pero esto no se trata del amor que tengamos tú y yo, se trata de que somos candidatos… Tienes que decidir si tu partido se va a abrir al espectro político o va a seguir las huestes uribistas que disciplinaron muy bien en esta campaña’”.

Oviedo dice que se debe hacer política sabiendo cuál es la realidad. “Lo digo con claridad, hoy un puesto de la segunda vuelta presidencial ya está ocupado y es el de Iván Cepeda”, dijo.

En entrevista con SEMANA, Oviedo también hizo algunas claridades sobre ese rol que muchos le proponen. “Tengo que buscar otro nuevo trabajo. Pero en ese nuevo trabajo, tengo un capital inicial y son 1.255.000 personas que no quiero defraudar. Entonces, el mejor escenario posible en el cual yo pueda honrar mi compromiso de hacer la política de manera distinta, en los escenarios que me plantean [Vicepresidencia o Alcaldía de Bogotá], estaré”, dijo Oviedo.

“El principio de lealtad básico es que yo no voy a salir a buscar vicepresidencias o a buscar participar en otros procesos políticos porque yo participé en la Gran Consulta por Colombia con el objetivo de ganar en este escenario, y no me voy a volver voltearepista. Estaré ayudándola (a Paloma Valencia) a que escuche el país y que, por ejemplo, el Centro Democrático, como se lo dije ayer delante de las bases del partido, en su celebración, sea más pertinente para el momento del país en este momento”, agregó.