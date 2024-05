Sneyder Pinilla pidió perdón tras confesar que participó en la máquina de corrupción del Gobierno Petro que compró votos para las reformas en el Congreso

“Creo que es la oportunidad para pedirle perdón al país, porque no actué correctamente. Esto se ha vuelto una política de Estado y lo único que puedo decir es que le pedimos perdón al país por la situación que se llevó a cabo y por eso estoy acá como indiciado en este proceso”, dijo.

Sneyder Pinilla, quien actualmente tiene 37 años de edad, fue alcalde de Sabana de Torres, Santander, entre 2016 y 2019. Es ingeniero civil y aseguró que no es cuota política de nadie, aunque a Olmedo López lo relacionan con el congresista Carlos Trujillo, del Partido Conservador.

“Yo no soy cuota política aquí de absolutamente nadie. Yo llego a la Unidad porque conozco al doctor Olmedo de tiempo atrás, llego a la Unidad por él”, manifestó el exfuncionario en diálogo con SEMANA , en medio que lanza una alerta para que se proteja a los testigos.

“En este momento estoy resguardando mi vida, pasando las duras y las maduras, con un frío enorme. Usted no se alcanza a imaginar todo lo que hago, porque desafortunadamente no hemos visto garantías en el proceso”, señaló Pinilla, de quien no se conoce su paradero para evitar un atentado.