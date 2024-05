Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, le responde a Petro las acusaciones en su contra

SEMANA: Usted llegó al país hace más de tres años y poco se sabía hasta que asumió la defensa de Sneyder Pinilla. ¿En qué andaba?

Gustavo Moreno: Rehaciendo mi vida, incursioné en el periodismo, decidí estudiar. Estoy luchando por recuperar a mi hija, no me permiten verla, estoy en proceso por ello. Estoy intentando iniciar un nuevo camino con objetivos muy claros, reconstruir lo perdido, trabajar por las segundas oportunidades y visibilizar mi historia con estudiantes de Derecho, que me escuchen y sepan que los caminos cortos no son buenos, que debemos aprender a decir no, sin miedo.

SEMANA: ¿Desde cuándo está trabajando de nuevo como abogado?

G.m.: Nunca dejé mi profesión, la tengo en mi ADN; estando en prisión, varios compañeros de celda me pedían que les ayudara a ver sus procesos y así los aconsejaba; llevo muchos casos probono, es decir, gratis. Ejerzo mi profesión en esta nueva etapa de mi vida con altura desde el primer momento.

SEMANA: ¿Puede usted ejercer? ¿Su tarjeta profesional está vigente?

G.M.: Claro, no fui excluido de la profesión porque colaboré con la justicia poniendo en riesgo mi vida, por eso, y según las leyes disciplinarias en Colombia, se determinó una suspensión del ejercicio profesional por tres años, que acaté.

SEMANA: ¿Le parece bien que un protagonista en el peor escándalo que haya enfrentado la justicia esté litigando como si no hubiera pasado nada?

G.M.: Me extraditaron, pagué en las peores cárceles de Estados Unidos y en Colombia. Ninguna ley de amnistía me protegió, ni me dieron curules en el Congreso. Desde el minuto uno me hice responsable de mis actos. Pero pasó lo más importante, fui un joven que se enfrentó a un esquema de corrupción que muchos conocían y del que no se hablaba porque nadie quería enfrentar a los poderosos de la Corte de la época, algunos de ellos andan prófugos de la justicia como Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, nadie se acuerda de ellos porque aún son poderosos. Aquí se ataca a los testigos, a los sapos. Nunca hubiera pasado nada si yo no decidido contarle la verdad a Colombia y por eso tengo enemigos que a la fecha desean mi muerte. El costo es alto, todos los días alguien me acusa, me señala, me insulta. Sin embargo, mi decisión de vida es resarcir, perdonar y trabajar en las segundas oportunidades. ¿Que estoy litigando como si nada? No es cierto, litigo como todos los demás abogados, pero a mí me toca luchar contra la agresión y la estigmatización de colegas y funcionarios públicos.

SEMANA: ¿Por qué decidió defender a Sneyder Pinilla?

G.M.: Sneyder me buscó con la convicción de cooperar con la justicia, ese es el camino para que se avance en casos de corrupción. La justicia premial busca desmantelar redes o bandas criminales y llegar a los máximos responsables, y ese es el propósito de la cooperación de Sneyder. Ahora, no se lo he preguntado, pero a quien está en esta situación le debe parecer una ventaja contar con un abogado que conoció las entrañas de las negociaciones, que conoce las normas de la justicia premial. En Colombia, muchas estructuras de corrupción fueron golpeadas por procesos de colaboración como el carrusel de la contratación de Bogotá, Odebrecht, Reficar, Interbolsa; sin esas inmunidades la impunidad sí hubiera reinado. Para mí es importante ayudar en el ejercicio profesional a quienes adquieren la calidad de testigos, pese a que eso me coloca una vez más en riesgo, como me ocurre actualmente. Estoy de nuevo ante los reflectores donde me amenazan y desde las más altas esferas del poder me calumnian, quieren desacreditarme por un pasado que, repito, ya pagué.

SEMANA: El presidente Petro dijo sobre usted: “Así se configuró una mafia en la Fiscalía que trató de encarcelarme con el entonces zar anticorrupción Gustavo Moreno y que encubrió la compra de votos en la campaña Duque, que financió el narcotráfico en siete departamentos, y que tuvo como objetivo ganarme la presidencia en 2018”. ¿Qué le responde?

G.M.: Aquí no debe importar quién sea el abogado, sino los hechos que se investigan y las pruebas. Para mayo de 2018 fui extraditado, ya no fungía como fiscal, por lo que no sé absolutamente nada sobre ese señalamiento. Muchos me atacan sabiendo perfectamente que están lanzando un distractor ante la sociedad. No tengo nada que ver en los hechos que me endilga.

SEMANA: Petro también afirmó: “Cambio Radical quería a Moreno como personero de Bogotá para perseguir funcionarios de Bogotá Humana, pero en Fiscalía le servía mejor”. ¿Qué le responde?

G.M.: He sido siempre claro, he dicho que conté toda la verdad y así lo demostré en los juicios a los que me llevó la Fiscalía.

SEMANA: El presidente también sostuvo: “Fiscal Néstor Humberto Martínez y Gustavo Moreno deben decirnos si no recibieron orden política de poner preso al rival de Vargas Lleras”.

G.M.: Lo dije siempre, cuando me pusieron en la Fiscalía lo hicieron para instrumentalizar el cargo, en las audiencias nunca lo escondí; ahora, muchos temas de interés nacional no se pudieron abordar precisamente porque no les interesó a muchos; por eso se concedió el principio de oportunidad con inmunidad parcial. Esperemos que en el caso del ingeniero Sneyder no pase lo mismo y le den garantías para que nos cuente toda la verdad.

SEMANA: Petro afirmó: “El hermano del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno era el candidato de Varón Cotrino, de Cambio Radical, y de Peñalosa. Corrupción silenciada”.

G.M.: A mi medio hermano, a quien considero mi hermano, lo persiguen, lo amenazan de muerte, lo señalan y calumnian por el hecho de ser mi medio hermano. Siendo un estudiante universitario se lanzó para ser edil. Ahora, ¿cómo hace un candidato al edilato para atacar al presidente? Eso no tiene el más mínimo fundamento, pensar en una conspiración por un ejercicio democrático de un joven es absurdo.

SEMANA: Le pregunto por su hermano, él es el abogado del otro implicado, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Esa dupla ha sido muy cuestionada. ¿Qué responde?

G.M.: Es un muy buen abogado, me apoyó cuando muchos me dieron la espalda, pero hoy estamos en posiciones diferentes, mi prohijado, el señor Pinilla, fue el primero en levantar la mano, y lo único que debo decir frente al caso es que representamos intereses distintos y no por eso negaré a mi hermano. Somos profesionales competentes, responsables y entregados al Derecho, nos respetamos mutuamente, pero no trabajamos juntos ni somos socios, cada uno tiene su oficina y su firma. No existe ningún impedimento para que dos hermanos se enfrenten jurídicamente.

SEMANA: ¿Se trata de una estrategia conjunta?

G.M.: Aunque quieran verlo así, la verdad es que las circunstancias son distintas, las responsabilidades y este proceso penal son asumidas de manera individual y así las penas.

SEMANA: Petro tuvo una segunda oportunidad, dejó las armas y hoy es presidente. ¿Está negando esa segunda oportunidad para usted?

G.M.: Pagué por mis penas y lo hice con sangre. Al señor presidente debo decirle con profundo respeto que hoy ejerzo como abogado. Mi protegido mañana podría cambiarme, pero incluso así él seguiría actuando como testigo. Yo no hago política, ni mucho menos participo en ella, solo estoy trabajando como abogado defensor y es mi deber hacerlo bien, ¿doble moral? La ‘paz total’ habla de una segunda oportunidad, la JEP y así muchos procesos de justicia negociada, la organización criminal de la que formé parte y que delaté nunca le quitó la vida a nadie, pese a ello, creo fielmente en las segundas oportunidades para todos. Creo en el perdón social que promueve este Gobierno y espero que no sean selectos al aplicarlo conmigo.

SEMANA: Corre el rumor de que usted está condicionando no incluir a políticos en el escándalo a cambio de dinero, algo parecido al cartel de la toga…

G.M.: Es falso; en mi caso, a mis abogados y al suscrito nos tocó luchar para ser escuchados como testigo, soy enemigo público del señor Leonidas Bustos, fui el principal testigo en su contra. Tengo tres hipótesis: que los rumores se generan desde los involucrados para tener un pretexto y así volver a las chuzadas del pasado, donde se interceptaban periodistas, abogados y líderes de oposición para hacer montajes judiciales por encargo y donde se instrumentalizaba la justicia. También creo que se trata de una estrategia de desprestigio, deslegitimar a los abogados y a los testigos con falsas acusaciones para desviar la atención del testimonio de Sneyder, quien ha dicho que asistirá a todos los llamados que le haga la justicia; serán las pruebas las que hablen. Por último, los enemigos que gradué de vida podrían estar juntándose para vengarse. Pueden decir todo lo que quieran, pero será un juez el que defina y las pruebas las que hablen.

SEMANA: Sneyder Pinilla quiere un principio de oportunidad. ¿Él está comprometido a decir la verdad?

G.M.: Mientras sea el abogado de confianza es mi deber y compromiso no solo buscar un buen acuerdo judicial, sino también que Sneyder tenga las garantías judiciales para contar la verdad. Esperemos que el tiempo no nos muestre otra cosa como retaliaciones judiciales en contra de los testigos para que no hablen.

SEMANA: El escándalo lleva tres meses y ustedes más de un mes golpeando las puertas de la Fiscalía. ¿Ve interés?

G.M.: Espero que así sea. El dolor de muchos que hoy lo atacan es que él rompiera su silencio y advirtiera de los delitos que se cometieron. La única realidad es que su actuar colocó a varios a pedir pista.

SEMANA: Se ha hablado de 15 congresistas en el escándalo. Con sinceridad, ¿al fin cuántos involucrados son?