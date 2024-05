Grandes cambios que generan grandes dudas

A pesar de lo delicado de esta investigación, en la que se ha mencionado incluso al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle; y a varios funcionarios del orden nacional, que ya costó la salida de la exdirectora de regiones, Sandra Ortiz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó cambiar a la fiscal 79 a cargo de la investigación y relevarla por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño. El argumento para este cambio fue que necesitaban darle celeridad a la investigación, lo cual no se entendió, pues Muñoz había avanzado suficiente en la investigación como para tener muy próximas las imputaciones de cargo y las órdenes de captura contra varios de los implicados, aunque que continúa como fiscal de apoyo en la misma.

Patiño es una gran jurista. Es doctora en Derecho, con varias maestrías en distintos campos del derecho y una experiencia de diez años como magistrada auxiliar en la Sala Penal de la Corte Suprema. Antes de ser nombrada fiscal, fue juez 18 penal del circuito de Bogotá y hace menos de un mes fue nombrada fiscal. Aunque nadie duda del conocimiento jurídico de la fiscal Patiño, la realidad es que no tiene experiencia en investigaciones en casos de corrupción ni jamás ha llevado a cabo una audiencia dentro de un proceso como este. “María Cristina no tiene ni idea de litigio. Esos procesos necesitan experiencia en baranda, y ella no la tiene”, me dice un penalista que la conoce desde hace tiempo.