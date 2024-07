No más violencia en Colombia

A manera de reflexiones democráticas y a partir de experiencias políticas, sociales y de Estado que en los caminos de la vida me ha tocado vivir, reseño algunos errores evitables que se cometieron de parte del Estado, por sectores políticos de derecha, centro o de izquierda y diversos grupos armados ilegales, llámense guerrillas o paramilitares:

3- No haber procurado, de parte de los gobernantes colombianos, durante el periodo del Frente Nacional, un diálogo incluyente con dos grandes movimientos políticos legales que surgieron en la década de los años sesenta: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que dirigía el doctor Alfonso López Michelsen, quien en 1974 sería elegido por voto popular como presidente de la República, y la Alianza Nacional Popular (Anapo), dirigida por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien en la década de los años cincuenta fuera designado a dedo por sectores políticos y económicos del establecimiento colombiano como presidente de la República.

5- Esa torpeza y sectarismo político le costó luego a Colombia la creación del grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Igual tratamiento de no diálogo y respuesta militar se aplicó también en la década de los sesenta a pequeños núcleos guerrilleros surgidos en algunas ciudades y regiones agrarias colombianas, como el ELN y el EPL, entre otros.

6- Siguiendo los mandatos de la denominada Guerra Fría y macartista del gobierno de Estados Unidos, la misma política excluyente y de no diálogo, se aplicó en ese entonces al sindicalismo, a las organizaciones sociales y personas que eran críticas al establecimiento económico y político colombiano.

9- A los anteriores errores políticos, debemos agregar el asesinato y la desaparición forzada de miles de personas militantes del movimiento político Unión Patriótica, de otras agrupaciones políticas y sociales y de cuatro candidatos a la Presidencia de la República durante los años ochenta y noventa, como fueron los casos de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP; Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo, y Carlos Pizarro Leongómez, de la AD M-19.

Aquí valdría la pena preguntarnos: ¿qué Colombia tendríamos hoy si no se hubieran cometido los anteriores errores políticos, si no hubieran existido ni grupos guerrilleros ni paramilitares? ¿Si en 1984 y 2002, la guerrilla de las Farc hubiera tenido la valentía política de firmar acuerdos de paz definitivos con los presidentes Belisario Betancur Cuartas (q. e. p. d.) y Andrés Pastrana Arango? ¿O si la guerrilla del M-19 no hubiera asaltado el Palacio de Justicia en 1985? ¿O si en Colombia, tal como pasó en varios países europeos después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los sectores de izquierda le hubiéramos apostado más a la democracia que a las veleidades de la guerra?