Petro habla del escándalo de corrupción que golpea a su Gobierno: “Los cachacos que mandamos, al parecer, buscaron robarse la plata”

Esta no ha sido la única reacción del mandatario, pues es preciso recordar que la noche del pasado 3 de mayo, Petro publicó un post en su cuenta de X, que es su tribuna favorita para dar anuncios y referirse a los problemas que enfrenta su gobierno, asegurando que su administración no tiene ninguna clase de vínculo con Name, pues este no ha apoyado los proyectos de ley en el Legislativo.