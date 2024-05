Claudia López dice que votó por Fajardo y Petro, pero les responde que “el debate no es sobre sus delirios de superioridad”

Sigue el rifirrafe entre la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, luego de que la exmandataria distrital arremetiera en las últimas horas en contra de su excompañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2018.

La despachada de López no solo se dio en contra de Fajardo, sino también en contra del presidente Gustavo Petro y del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, a quien tildó de corrupto.

En entrevistas con cadenas radiales en la mañana de este martes, López fue interrogada por su renuncia al partido Alianza Verde en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que salpica a Iván Name y Sandra Ortiz, entre otros líderes políticos.

Claudia López | Foto: esteban vega la-rotta-semana

A lo que la exalcaldesa respondió: “Por supuesto, todos los que tenemos que escoger en la segunda vuelta. Para eso es la segunda vuelta. La presidencia no se puede quedar vacante. Ustedes, que votaron por Rodolfo Hernández, votaron por un corrupto y ustedes no son corruptos. Ustedes no cohonestan con eso. Yo, como ciudadana, voté por una opción que reivindicó el cambio. Donde la mayoría de la gente, la más excluida, creyó que por primera vez podía ganar la Presidencia. A mí me parece que se lo merecía”.

De igual modo, López puntualizó en la entrevista: “No creo que una segunda vuelta sea para votar en blanco. En una segunda vuelta la presidencia no puede quedar vacante. Es muy fácil lavarse las manos y decir: yo que soy puro y limpio y nadie es puro como yo. E irse a ir ballenas. Yo creo que eso no es liderazgo”.

Sergio Fajardo y Claudia López | Foto: REVISTA SEMANA

Estas últimas palabras de López fueron una clara alusión a Sergio Fajardo, por lo que el excandidato presidencial no demoró en responderle.

“Hoy anda Claudia López desatada, hablando por todas partes. Con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias e inconsistencias que ha tenido durante muchos años. Pero, ¿y el tuit ese que decía ‘por fin ganamos, Gustavo’?”, cuestionó el excandidato y líder de Dignidad y Compromiso.

“Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa, a mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor, un poquito de incertidumbre. Sí, es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos”, dijo López.

Para Fajardo, la incongruencia de López es “una historia común”.

“Le sirve, lo utiliza. No le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, entonces decide hablar de mí”, dijo Fajardo.

Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible! pic.twitter.com/EjHwqOAAJW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2024

El presidente Gustavo Petro replicó el video de Fajardo, con una inesperada respuesta a quien ha sido siempre un contrincante en lo político: “De acuerdo”.

¿Qué respondió Claudia López?

Tras esta arremetida de Fajardo en respuesta a lo dicho por Claudia López, y tras el inesperado mensaje del presidente Petro compartiendo el video del excandidato presidencial, la exalcaldesa de Bogotá les respondió a los dos de manera tajante.

“Dos hombres por los que he votado, por Fajardo en primera y por Petro en segunda. Lo único que los une es llamarme “desatada” por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que cambio no es continuar la corrupción”, dijo López en un principio.

Claudia López | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

A renglón seguido, la exalcaldesa afirmó: “El debate no es sobre ustedes, sus egos y delirios de superioridad. Es sobre las soluciones que sigue esperando el país, es sobre los soldados que están perdiendo la vida, es sobre el dolor de sus madres y familias, es sobre la economía que se está resquebrajando, es sobre los jóvenes y empresarios que se van porque no ven futuro, es sobre la corrupción que sigue ahí, enquistada, en ese manoseo asqueroso que han hecho de lo que fue una ilusión de cambio”.