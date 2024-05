“No podemos permitir que el oportunismo politiquero de la exalcaldesa Claudia López siembre manto de dudas”: Santiago Osorio

“Me sumo a lo expresado por el profesor Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde. Llegué con la Ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público, y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, dijo López desde Boston.