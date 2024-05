“Mucha hipocresía la de las muñecas”: Arremeten contra Claudia López y Angélica Lozano tras escándalo que salpica al Gobierno Petro

Minutos después de que SEMANA revelara la explosiva entrevista con el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, donde confirmó cómo, a través de la Alta Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, habían enviado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, la senadora Angélica Lozano arremetió contra el Gobierno.

A Lozano le indignó que dos figuras de la Alianza Verde, Iván Name y Sandra Ortiz, resultaran salpicadas en el escándalo. Por eso, no tuvo reparos en decir que al partido lo tenían secuestrado.

Iván Name y Sandra Ortiz | Foto: SEMANA / Colprensa

“Se están robando a Colombia, otro caso más de corrupción. Que caigan todos los Olmedos, Sneyders y todos los criminales que desfalcan el país. No puedo aceptar la posición de la Presidencia que en un comunicado de dos páginas que no dice nada mantienen en el cargo a Sandra Ortiz. Ni la sacan ni renuncia. En el Partido Verde llevamos año y medio exigiendo que nos dejen en independencia frente al gobierno, pero no, la declaración de gobierno es para mantener los puestos, como el de Sandra Ortiz. Tienen secuestrado al Partido Verde. Devuélvanlo”, dijo.