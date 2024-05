La pelea entre Daniel Quintero y Carlos Carrillo sube de nivel: el director de la UNGRD reveló la visita de un aliado del exalcalde a su despacho

Este sábado 4 de mayo, Carrillo, cargado de tigre, después de enfrentarse durante este viernes contra el exalcalde Quintero en la W Radio , dijo que cerraría el capítulo de la discusión política con el líder paisa por una razón muy sencilla: “Él es el candidato y yo tengo la enorme responsabilidad de dirigir la Unidad Nacional de Gestión del Riego, en donde él dice no tener intereses, pero hasta su mano derecha, Esteban Restrepo, nos visita. Mis debates políticos estarán en coma inducido mientras me encuentre al frente de la Unidad”, escribió en su cuenta personal de X.

“Director, no tengo cuotas ni allá ni en ninguna entidad del Gobierno nacional. Si hubiera querido cargos acepto el DPS y lo rechacé. Dicho eso, usted debe dejar de desviar la atención y responder las preguntas que le he hecho en lugar de responder con ataques: ¿Desde cuándo sabe usted que Name estaba involucrado en el escandaloso caso de los carrotanques? ¿Por qué nombró al sobrino de Name a cuidar la contratación desde la secretaría general? ¿Por qué el interés de desviar la atención?”, preguntó.