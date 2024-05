“Demasiado oportunista el show de Claudia López. ¿Con quiénes gobernó cuatro años en Bogotá?”, cuestionó Carlos Carrillo

López no había querido soltar la Alianza Verde hasta último momento cuando ya vio hundido el barco. La exalcaldesa de la capital buscó internamente que se diera una escisión para poder partir cobijas y sacar un partido de esa personería jurídica.

También le han criticado a la exmandataria que ahora toma distancia de Petro cuando ella lo apoyó en la pasada campaña electoral y en ese momento se subió al bus de la victoria. “Me siento contenta, no solo me siento bien. Yo voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa, a mí me ilusiona esta época de cambio, sé que generan un poco de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre, es parte de lo que trae el cambio, pero al fin ganamos”, aseguró la exalcaldesa de la capital en entrevista con SEMANA. Además, dijo que volvería a apoyarlo: “Volvería a votar por Petro sin duda”.