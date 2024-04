Presidente Petro vaticinó que Colombia tendrá una reconfiguración de la política: “Habrá una derecha, que espero sea republicana”

La discusión sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia está a la orden del día, especialmente frente al futuro del país después del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2026.

Este lunes 29 de abril, el presidente de la República se lanzó a hablar sobre la política, vaticinando que tendrá una reconfiguración, mencionando a los avales y hasta de partidos “sombrillas”.

“Creo que los partidos están en plena transformación, que no es lo mismo, hemos tenido un derivado ahí de grupos y partidos, y a veces partidos sombrillas, y que el aval, y que no sé qué, que no son partidos en realidad. No me meto mucho en esa discusión porque no me corresponde. La izquierda ha tenido ese problema en todas partes”, expresó Petro.

Presidente Gustavo Petro. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Y continuó con su exposición en el Congreso de Concejales: “Yo creo que estamos, vamos a pasar a una especie de reconfiguración de la política en Colombia, con x nombres, obviamente habrá una derecha, que espero sea republicana”.

El presidente Gustavo Petro sorprendió en un discurso vaticinando que Colombia tendrá una reconfiguración de la política: “Habrá una derecha, que espero sea republicana”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aSXoD8oiVz — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2024

“Obviamente habrá corrientes progresistas, aparecerán cosas nuevas, que hoy no detectamos, y que deben aparecer porque es necesario, imprescindible”, expresó.

Además, indicó: “Pero igual que estamos en una transformación de la economía hacia la productiva, dejar la extractivista en el mundo, una salida del neoliberalismo que dominó esto en 50 años, pensamiento económico de 50 años, olvidando ideas y leyes que ya se habían descubierto. Esos cambios de fase.... entonces, cuál es la economía de la crisis climática, eso es una discusión... Me invitan a otro evento para discutirlo”.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Cabe señalar que, recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una inquietante declaración sobre el futuro político del “progresismo” que dejó sorprendidos a los asistentes a un evento público que se desarrolló el pasado jueves 25 de abril en el departamento del Cesar.

En esa zona del país, el mandatario colombiano señaló de manera directa, desde el corregimiento Media Luna, San Diego, Cesar, que a su gobierno le quedan dos años, pero insistió en que el “progresismo” debería tener cuatro años más.

“En dos años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años y nos quedan dos. Alcalde, nos quedan dos, aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años, porque estas reformas hay que avanzarlas”, sostuvo Gustavo Petro.

Y añadió en su intervención, atacando a la prensa: “Yo digo el progresismo, el pueblo en el poder, la Colombia que avanza y no va a retroceder más, ni a los falsos positivos ni a los paracos ni al paramilitarismo ni a un país dividido entre los fusiles, derramando su sangre”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Tiene que avanzar hacia una nación y una nación no derrama su sangre, no se autodestruye, una nación va hacia los objetivos comunes y el objetivo común aquí es que cada persona, hombre o mujer, niño, niña, viejo o vieja puedan vivir en cualquier lugar del territorio nacional sintiendo orgullo y dignidad de estar en este paraíso, la Colombia potencia mundial de la vida, la Colombia el país de la belleza”, expresó Petro.

A renglón seguido, en ese mismo escenario, el presidente Petro atacó a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Que lo fundamental debe ser puesto en la escena, no solo proyectado, sino comenzando a construir lo fundamental para transformar un territorio. Por eso hemos querido... No le vayan a decir eso de reelección a la Cabal porque me saca la gente de Chapinero a la calle”.

“Ellos quieren es recortar el mandato. No se aguantan que alguien que no haya nacido entre esas familias de apellidos sea presidente de la República. No se lo aguantan. Y menos que no se arrodille ante ellos y ante ellas, que no vaya al club a tomarse un vaso de whisky con Luis Carlos”, dijo.