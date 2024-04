Miguel Uribe estalla contra Petro por calificarlo de mentiroso: “Tendrá que pagar por el dolor que está causando”

La pelea se desató luego de que en las pasadas marchas del 21 de abril en contra del Gobierno Petro le preguntarán a Turbay su opinión sobre la lucha de narcotráfico, a lo que respondió ”que es la prioridad”, seguido de su respuesta le vuelven a preguntar y le dicen ¿Que tiene que ver su abuelo?, a lo que el senador responde “ no tiene nada que ver porque no es verdad esas cosas, eso son mentiras de Petro, son todas las mentiras del presidente que utiliza para cambiar la historia ”.

Finalmente, el senador dice en su video “yo entiendo que usted quiera atacarme y sé que me ataca porque tiene miedo, sé que me ataca porque yo no tengo sus principios, porque estoy dispuesto a continuar la lucha en contra del narcotráfico, porque estoy convencido de que la paz no se alcanza con inmunidad y dádivas como las que pretende usted ofrecerle a sus socios sino, por el contrario, con la seguridad democrática”.