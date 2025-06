🔴 En vivo: Miguel Uribe será atendido en la clínica Santa Fe. Bogotá cierra la Avenida la Esperanza para facilitar el traslado

7:40 p.m:

Miguel Uribe es trasladado a la Santa Fe

7:25 p.m:

‚ÄúNo queremos que Colombia vuelva a la √©poca de Luis Carlos Gal√°n, Petro es responsable‚ÄĚ

7:20 p.m

‚ÄúEl directamente responsable es Gustavo Petro‚ÄĚ, Andr√©s Pastrana

El expresidente asegur√≥ que el presidente de la Rep√ļblica incita la violencia contra la oposici√≥n. ‚ÄúEl presidente Petro no sabe y no conoce qu√© es la tolerancia‚ÄĚ, dijo.

7:10 p.m:

‚ÄúSali√≥ corriendo y lo alcanzamos a capturar‚ÄĚ

7:05 p.m

La esposa de Miguel Uribe llega a la clínica

7:00 p.m

Se conoce el momento en que Miguel Uribe es atacado

6:55 p.m

‚ÄúRespeten la vida, esa es la l√≠nea roja‚ÄĚ

‚Äú‚ÄúAy‚ÄĚ Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una √°rabe en Bogot√°,que ya hab√≠an asesinado, y no se debe matar en el coraz√≥n del mundo. Matan al hijo y a la madre.Respeten la vida, esa es la linea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias √°rabes que llegaron a ColombiaColombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No se como mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria"