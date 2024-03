“No descarto a Francia Márquez para el 2026″: la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, le hace una dura crítica al Gobierno Petro

SEMANA: ¿Las reformas de Gustavo Petro están avanzando?

MARTHA PERALTA: Vemos que en el Congreso se impuso un ambiente político más allá del técnico y el ambiente está tenso. Esperamos que podamos convencer a esas bancadas de realizar el trámite de estas reformas, que son el corazón del Gobierno del cambio.

SEMANA: ¿Y por qué ve un ambiente tenso?

M.P.: Mientras más nos acerquemos a 2026, el ambiente será más tenso porque se aproximan las elecciones. Los congresistas empezarán a medir no tanto si tienen participación, sino qué les puede significar en las urnas.

SEMANA: Es decir, en el Congreso ya no mirarán la mermelada, sino que están pensando en las elecciones.

M.P.: Están pensando en 2026. Detrás de las reformas a la salud y pensional hay gremios, empresarios y, a veces, a algunos les resulta más atractivo una solución rápida, prometiendo votos y recursos, que esperar qué les resuelve este Gobierno.

SEMANA: ¿Fue un error no aprobar las reformas en el primer año del Gobierno Petro?

M.P.: Fue nuestro gran error y hoy asumimos esas consecuencias. El error fue que empezamos con un Gobierno amplio, dispuesto a integrar a los distintos colores políticos, y veía un buen ambiente en el Congreso. De hecho, nos decían que primero debíamos darles la importancia a esos partidos políticos tradicionales, a los distintos al Pacto Histórico, para que ellos se sintieran bien con el Gobierno del cambio, pero esa estrategia falló. Tenemos que analizar internamente qué pasó. Nos dejamos coger el tiempo y hoy asumimos esas consecuencias. Estas reformas debieron presentarse y aprobarse en el primer semestre, cuando tuvimos las presidencias de Senado y Cámara.

La senadora Martha Peralta, dice que le preocupan las reformas a la salud y la pensional porque los tiempos están muy encima. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Cuál es la reforma que más le preocupa por falta de tiempo?

M.P.: Me preocupan las reformas a la salud y la pensional. Tenemos los tiempos muy encima. La más consensuada y la que veíamos que podía pasar sin mayor problema era la pensional, pero hoy, más allá de los argumentos técnicos, algunas bancadas ven que si la aprueban es un fortalecimiento para el Gobierno Petro. Ya no piensan en el adulto mayor, en los beneficios que les trae a los menos favorecidos.

SEMANA: Es decir, ¿la reforma pensional era la más consensuada, pero el Senado se está echando para atrás?

SEMANA: ¿Por qué hay un plan tortuga en el Senado frente a la pensional?

M.P.: Algunos senadores no quieren aprobarla, trabajarla, pero obedece más a querer entorpecer y ponerle obstáculos a la agenda del presidente Petro.

SEMANA: Usted decía que el Gobierno dejó solo al Pacto Histórico en el trámite de la reforma pensional. ¿Cómo así?

M.P.: A los ponentes que asumimos esta defensa nos toca muy duro porque la desinformación es grande. No vemos que, a veces, haya un trabajo en conjunto del equipo de gobierno, en bloque. No podemos ver solamente a una ministra o a Luis Fernando Velasco tratando de organizar esas mayorías. Necesitamos que el Gobierno se vuelque a tratar de constituir las mayorías. Si no se aprueban las reformas, perdemos la oportunidad de materializar el contenido esencial de las promesas de Petro.

La senadora Martha Peralta dice que el gobierno se ha equivocado en el manejo del Congreso. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: ¿Quién debería estar más activo respaldando estas reformas?

M.P.: Primero, hay que revisar los compromisos políticos, las bancadas, los senadores que dijeron que iban a respaldar a Petro y hoy no lo están haciendo. ¿Por qué? Toca que los otros ministros rodeen a Velasco en este trabajo político de acercamiento. Miremos por qué hoy los senadores no se sienten comprometidos a apoyar la agenda legislativa de Petro.

SEMANA: ¿Al Gobierno le falta darles participación burocrática a otros sectores?

M.P.: Para administrar no vamos a poder solos. Propongo un ejercicio sincero de apoyo sin importar qué te den o no. Hay que mirar las políticas públicas en las que coincidimos. En el caso de la reforma pensional, ¿cómo nos vamos a oponer frente a los beneficios a los adultos mayores en condición de mendicidad y que deben rebuscarse el día a día en la calle? Siento radicalismo. El Centro Democrático, por ejemplo, dice que no van a constituir el quorum, es decir, ni siquiera asisten para que su ponencia sea escuchada.

SEMANA: ¿Cuál es el llamado a Petro?

M.P.: Le diría que tiene muy buena voluntad, quiere cumplirle al pueblo colombiano y trabajar para cumplir lo que prometió en campaña, pero necesitamos que su equipo se siga conectando más en esta labor. O que nos digan si ya no es necesario sacar adelante las reformas. Si el propósito es hacerlo, hay que concretar todos los esfuerzos, dar cada paso con aciertos, porque nos hemos equivocado.

SEMANA: ¿En el manejo del Congreso?

M.P.: Nos hemos equivocado en el manejo del Congreso.

SEMANA: ¿Qué deben hacer los ministros?

M.P.: A los ministros y directores, a veces, solo los vemos buscando a los congresistas para que les aprueben sus proyectos y no están conectados con la opinión. El Congreso ha perdido importancia como la voz del pueblo. A la hora de abordar los problemas sociales en las regiones, en algunos casos, los congresistas no son tenidos en cuenta.

SEMANA: ¿A La Guajira, su tierra, ya llegó el cambio?

M.P.: Vemos avances importantes, pero se ven diluidos y dispersos. Uno de los logros más importantes es el agua. Sin embargo, cada cartera parece que está improvisando. Si uniéramos esos rubros económicos, la solución sería más profunda. Sé del gran compromiso de Petro, pero a veces su equipo parece que no lo entiende. No sé si sus ministros tienen otras cosas en mente. O si hay limitaciones administrativas.

Martha Peralta, dice que no han habalado de reelección de Gustavo Petro. | Foto: Transmisión Youtube

SEMANA: ¿A qué ministros o funcionarios les metería el acelerador?

M.P.: Estudiaría qué está pasando en el ICBF, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el Ministerio de Vivienda, miraría qué está pasando en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Hemos conocido limitaciones y bancadas que a veces direccionan o imponen, hasta extorsionan, qué se debe hacer en cada región, no se escucha otra voz.

SEMANA: ¿Bancadas de congresistas?

M.P.: Bancadas de congresistas. A la ADR hay que ponerle atención y mirar qué está pasando, cuál es la bancada que está presionando al director para que se haga o no su voluntad.

SEMANA: ¿Esa bancada forma parte del Gobierno?

M.P.: Dice ser del Gobierno. Hasta ahí le cuento.

SEMANA: ¿Cree que Petro quiere reelegirse?

M.P.: Nunca hemos hablado de la reelección, fue elegido por cuatro años y sobre esa decisión ciudadana debemos regirnos.

SEMANA: ¿A qué candidatos ve fuertes en la izquierda para 2026?

M.P.: Es complejo. Para nosotros es más fácil armar una coalición, todo dependerá de cómo nos termine de ir en este gobierno. Con los ajustes que está adelantando Petro, podemos tener un mejor panorama este año y el próximo.

SEMANA: ¿Ve a Francia Márquez en las elecciones presidenciales?

M.P.: Tiene un reto y es cómo le va en el Ministerio de la Igualdad. No la descartaría.

SEMANA: ¿Cree que Francia tiene ganas de renunciar y aspirar a la presidencia?

M.P.: No nos ha dicho, pero sí la vemos animando, buscando que las distintas instituciones cumplan lo que se dijo en campaña. Entonces, para 2026, Francia Márquez no estaría descartada para mí.

SEMANA ¿Qué le recomendaría al Gobierno Petro?

M.P.: Rodearse de sus aliados, que el presidente tenga a su alrededor a las personas que a lo largo de este camino político han estado firmes, para no equivocarnos en las decisiones y no olvidar a las bases que apoyaron desde las regiones. Uno de los errores ha sido desconectarnos de las regiones. Necesitamos menos ministros en los escritorios y más en las provincias. Igualmente, fortalecer la interlocución política con el Congreso. Hay que seguir tendiendo puentes.

SEMANA: Petro propuso unificar a los partidos del Pacto Histórico en uno solo. ¿El Mais se sumará?

M.P.: No estamos de acuerdo con fusionar personerías jurídicas o acabar la del partido. A nosotros nos ha costado mucho sostenernos políticamente y, además, es un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas de tener representación en el Congreso. No estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra representación ni a nuestra personería jurídica, pero sí queremos construir unidad y coaligarnos en 2026, porque solos no vamos a poder.

SEMANA: Es decir, a la unidad de Petro solo irá, por ahora, la Colombia Humana.