Martha Peralta, ponente de la reforma pensional, critica a Velasco por falta de consensos: “Espero que demuestre su capacidad”

Este martes, 27 de febrero, la reforma pensional comenzó su segundo debate en el Senado de la República a paso lento, tras haberse quedado sin cuórum en medio de la votación de impedimentos. Los ponentes del proyecto del Gobierno nacional sabían de antemano que no hay acuerdos para sacarlo adelante ágilmente.

También vio con buenos ojos la comisión accidental que se propone para llegar con una reforma unificada: “Si esta tiene un objeto de encontrar y equilibrar aspectos que tiene la ponencia positiva y la alterna, pues la vemos viable. Pero si busca realmente el espíritu de la alterna, no lograríamos nada porque prácticamente estaríamos privatizando las pensiones de los colombianos”.

Aseguró que existe “suficiente ilustración” sobre la reforma pensional y “un compromiso con los ciudadanos” para apoyarla desde el Senado. Sin embargo, aceptó que no hay ambiente a favor de la propuesta del Gobierno.

“El escenario realmente lo siento poco optimista alrededor de la de Gobierno, no porque sea mala. No por un debate técnico, sino por un aspecto político. Creen que hundiendo la reforma pensional le hacen un daño a Petro y no es así, les hacen un daño a Colombia y a las personas que hoy están a la expectativa”.