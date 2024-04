Alejandro Gaviria lanza duras críticas contra la “concertación” de la nueva reforma a la salud: “Las EPS se traicionaron a sí mismas”

ALEJANDRO GAVIRIA: Tengo dos opiniones: una sobre la forma de la concertación, porque creo que tiene que ser más abierta, tiene que incluir a todos los agentes del sistema, tiene que contar la opinión de los médicos, de los pacientes, de la sociedad civil y de todos los involucrados. Esta concertación no se puede considerar como definitiva. La segunda es que yo esperaría que después de una concertación se hubieran introducido cambios y se hubieran corregido aspectos problemáticos de la reforma. Y lo que leí me lleva a pensar lo contrario. En el fondo, esta concertación llevó a un proyecto que en su esencia es similar al que negó el Senado.

A.G.: La preocupación sobre la sostenibilidad; si usted va a hacer los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), y va a construir infraestructura pública, y va a partir la UPC, y va a desfinanciar los medicamentos y procedimientos, no se sabe qué va a pasar. ¿De dónde vienen los recursos nuevos? Esa es la pregunta que hemos hecho siempre sobre el aval fiscal. Tampoco hay respuestas sobre la fragmentación de la atención entre la primaria y la de mayor complejidad, esa coordinación entre los CAPS y las redes. Esa preocupación permanece, yo veo incluso más fragmentación en esta versión de la reforma. Creo que esta reforma describe un sistema de salud que no es viable y que no es operativo.

A.G.: Sí, eso me sorprendió porque había un acuerdo en el pilar de cuatro salarios mínimos para bajarlo a 2,3, y creo que muestra que no hay mucha consistencia en esos acuerdos. Este caso es un poco distinto porque aquí las EPS no lograron nada en el fondo. Lo que hicieron fue una especie de adhesión al proyecto del Gobierno, entonces, no tiene mucho que perder. Así que si les incumplen, las EPS ya se traicionaron a sí mismas y decidieron sumarse a las ideas de la reforma del Gobierno Petro.