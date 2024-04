Exministros están molestos por negociación de Gobierno con EPS para crear reforma a la salud; anticipan el colapso del sistema

“Requiere reconocer los avances en el goce efectivo del derecho a la salud que se han logrado y cómo se van a proteger para que no haya regresividad. Precisa de establecer los recursos financieros suficientes para hacer sostenibles las transformaciones. Pide una transición acertada en la cual se determine la protección y continuidad de los tratamientos e intervenciones para usuarios y pacientes. Por último, exige una amplia y verdadera participación ciudadana en la proyección, la discusión, el debate y la aprobación de una reforma”, expresaron.

Los exfuncionarios apuntaron que el anterior proyecto sobre la salud, el cual fue archivado por el Congreso, no cumplía con los mínimos constitucionales, por lo que reiteraron que no se puede cometer el mismo error con esta nueva iniciativa, esto “no sería un avance en la búsqueda de consensos para los cambios que requiere el sistema”.