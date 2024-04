Pacientes y asociaciones de usuarios aseguran sentirse “defraudados” con EPS que acordaron convertirse en gestoras de salud

También, existe “preocupación por el rol de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), pues la entidad podría no estar preparada para manejar todos los recursos, debido a su capacidad administrativa. En caso de que no ejerza adecuadamente sus funciones, se presentarían retrasos en los pagos a hospitales y clínicas, afectando la atención, la salud y el bienestar de los pacientes.

“La salud no es un favor, es un derecho fundamental. El manual tarifario no está concertado con todos los actores del sistema de salud. Además, no hay transparencia, no es posible que publiquen el documento y luego lo eliminen. Los precios tan bajos de este manual solo demuestran que el Gobierno Nacional sabe que el dinero es insuficiente, debido a la crisis financiera que él mismo causó, y por eso tiene que bajar los valores para que le alcancen los recursos”, afirmó Silva.