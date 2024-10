Invima alerta sobre comercialización ilegal de producto para adelgazar; tome nota

Dicho producto, de acuerdo con la entidad sanitaria, está siendo promocionado y vendido a través de redes sociales como Instagram y Facebook, así como en varias páginas web, pese a que no cuenta con el respectivo registro sanitario que emite el Invima, “lo que convierte su comercialización en ilegal en el territorio nacional”, señala en un comunicado.

El producto Yénate no está autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto, dado que no cumple con las normas establecidas en el Decreto 677 de 1995, el cual regula todo lo concerniente al registro y la vigilancia sanitaria de medicamentos y productos relacionados.

Por tanto, su venta y distribución representan un riesgo para la salud de los consumidores, al no ofrecer garantías de calidad, seguridad o eficacia. Al no contar con registro sanitario, se desconoce el contenido real de Yénate, así como las condiciones de su fabricación, almacenamiento y transporte, lo que podría resultar en la presencia de sustancias no declaradas que pueden causar serios efectos adversos.