Sergio Fajardo revela detalles que nadie conocía tras el video que sacó contra Claudia López: “no me arrepiento, ya cambié”

El exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y ex aspirante presidencial Sergio Fajardo habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo luego de publicar un video en el cual señaló: “Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible!”.

Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible! pic.twitter.com/EjHwqOAAJW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2024

“Debacle Verde. A propósito de la renuncia de Antanas Mockus, esta es mi reflexión”, agregó en otro mensaje para referirse a la renuncia al Partido Verde de Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial.

Debacle Verde. A propósito de la renuncia de Antanas Mockus, esta es mi reflexión. pic.twitter.com/dfgHTaMYQH — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2024

En la entrevista, el excandidato se preguntó con qué autoridad el Senado o la Cámara llamarán a votar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro si los presidentes de ambas corporaciones están señaladas de recibir millonarios montos a cambios de dar el sí en ese trámite legislativo. El primer pago, según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue de 4.000 millones de pesos en efectivo, dirigido, según el exsubdirector de la UNGRD, al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle. “Es ahí cuando nace la necesidad de hacer el contrato de los carrotanques para poder sacar de ahí el recurso y ser entregado al doctor Name y al doctor Calle”.

“Para el doctor Iván Name eran 3.000 millones de pesos y para el doctor Calle eran 1.000 millones de pesos”, señaló Pinilla. Sobre el particular, señaló el profesor Sergio Fajardo, es claro que “la voz de ellos significa corrupción” y por ello no ve cómo puedan instar a debatir o votar los proyectos propuestos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En cuanto al video que publicó contra su ex fórmula vicepresidencial, Claudia López, Fajardo reveló detalles no conocidos de cómo surgió ese material. De acuerdo con su explicación, él reconoce que no estuvo tan inmerso en el mundo digital, siendo candidato, como debió serlo. Por eso, al ver que “la cogió conmigo”, decidió hacerle un video. “No es correcto lo que ella hizo, se equivocó y se puede equivocar mucho más”, agregó, al indicar que decidió hacer el video porque se preguntó por qué él se tenía que aguantar tantas ofensas.

Vea la entrevista con el dirigente político Sergio Fajardo:

“Ella es prisionera de sus palabras, la cogió conmigo y falló”, aseguró Fajardo, al indicar que al construir el video recordó que varios integrantes del Partido Verde eran petristas por naturaleza y ahora se desmarcan y, de paso, lo ofenden con él. “La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demore. Ya cambié, se puede responder en el mundo de las redes de forma decente. En un video de un minuto lo han visto un millón de personas”.

En este video, Fajardo revela todos los detalles detrás de ese video contra Claudia López:

De acuerdo con Fajardo, también decidió hacer el video porque le condenan que haya votado en blanco en las elecciones pasadas. “Dos veces voté en blanco y no me arrepiento”, aseveró, al indicar que votó en blanco por convicción. “Vamos a ver cosas muy feas, pero las necesitamos para enfrentar los problemas. “Necesitamos la empatía, el respeto, la solidaridad, y el primer cambio es en la forma de hacer política. Claudia López me dijo que yo me creía superior. No, la política se puede hacer sin trampa, Colombia va a entrar en una situación muy caótica”.