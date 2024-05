Petro pide que la CPI emita orden de captura contra el primer ministro de Israel por la guerra en Gaza: “no detendrá el genocidio”

“ Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal”, dijo el mandatario en la red social X, como reacción a la operación que realiza Israel en la ciudad de Rafah.

Desde que se produjo el atroz ataque de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre, que dejó 1.170 personas muertas y 250 más secuestrados, el mandatario no ha condenado lo perpetrado por este grupo siendo uno de los más críticos con Netanyahu y su Gobierno, al punto que el 1 de mayo anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel.

En las distintas ocasiones que Petro se ha referido a lo que ocurre en la Franja de Gaza no baja de genocida al país hebreo, al tiempo que, recientemente, a calificar Israel de “un Herodes desatado en la tierra Palestina”.

Además, Estados Unidos reprochó a Israel la forma en la que usa las armas estadounidenses en la guerra en Gaza , pero no ha encontrado pruebas suficientes para interrumpir el suministro, según un informe publicado este viernes por el Departamento de Estado.