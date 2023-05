Shakira conmueve con su discurso en la gala de los premios Mujeres en la Música Latina, de Billboard

En la primera edición de los Premios Mujeres en la Música, en Miami (Estados Unidos), Shakira no desfiló por la alfombra roja, para desconsuelo de sus fans, pero sí causó sensación con las palabras que pronunció al recibir el premio Mujer del Año.

En su discurso, la estrella colombiana del pop elogió las virtudes del género femenino, pero no pudo hacer alusiones, así fuesen implícitas, a su drama sentimental con el futbolista español Gerard Piqué, quien ha sido noticia de primera plana en todo el mundo durante los últimos meses casi todos los días.

Shakira y Maluma se volvieron a encontrar, pues él le entregó el trofeo de la Mujer del Año. - Foto: Instagram @Shakira y @Maluma

Luego de dedicarles el reconocimiento a “mi madre, a las mujeres solteras”, la cantante se refirió a los recientes sucesos de su vida: “Ha sido un año de cambios sísmicos y de verdad he sentido en carne propia lo que significa verdaderamente ser mujer. Somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, pero llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse como es”

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", dijo Shakira, refiriéndose, al parecer, a los cuernos que le puso Piqué con Clara Chía. - Foto: Foto: tomada de redes sociales

Como se recuerda, la pareja rompió porque Piqué sostenía relaciones con otra mujer, al respecto de lo cual se refirió en la velada: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

En la gala, definitivamente, los colombianos se robaron el show, ya que Maluma se hizo viral gracias a un video que destaca la especie de reverencia que le hizo a Shakira antes de entregarle el trofeo de Mujer del Año.

“Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino”, aseguró el cantante antioqueño en las palabras de homenaje que le dedicó a su compatriota.

Maluma no es ajeno a la historia de Shakira y Piqué, pues, en 2017, el futbolista se puso celoso debido a un video que ella grabó con él.

El conflicto con Piqué, padre de sus hijos Milan y Sacha, no solo ha sido la comidilla en la prensa rosa, sino que ha repotenciado la carrera de Shakira en los meses recientes, gracias a que ella aprovechó para componer una serie de canciones en las que no oculta su despecho y que han impactado las listas y las ventas.

Entre ellas, sobresale ‘La mujeres no lloran’, que muchas de sus congéneres han recibido con alborozo por sentirse reivindicadas.

La separación entre Gerard Piqué y Shakira ha sido una de las más polémicas en el mundo de la farándula. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

La ruptura sentimental, de otro lado, llevó a Shakira a cambiar de residencia, de Barcelona a Miami, donde tuvo lugar la gala de Billboard.

La historia ha sido tema en la prensa del espectáculo, pero también en la deportiva, con cronistas deportivos que han develado toda suerte de detalles de la pelea entre la cantante y el futbolista.

Shakira y Piqué acabaron su relación luego de trece años de convivencia, que comenzó al poco tiempo de conocerse durante la Copa Mundial de Sudáfrica, en 2010.