Shakira tendría lista nueva ‘sorpresa’ para Piqué; el español estaría enterado de la jugada en su contra

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de una larga ola de noticias en los medios internacionales, debido a la ruptura sentimental que atravesaron en junio de 2022. Los dos famosos terminaron mal su vínculo, por lo que se desató una aparente guerra entre ambos, luchando por sus hijos y los negocios que hicieron en su momento.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En medio de esta disputa, las celebridades tomaron caminos distintos, limitándose a estar en contacto por sus hijos, Milan y Sasha. Todo entre la cantante y el exfutbolista fue basado en una fuerte tensión, llegando al punto de tirarse pullas e indirectas a través de entrevistas y canciones.

Recientemente, aunque se creía que la tiradera de vainazos había frenado entre la expareja, un medio internacional fue el encargado de develar que Shakira estaría lista para lanzar un nuevo dardo contra Gerard Piqué. Pese a que no se enfatizó de qué se trataba esta ‘sorpresa’ contra el empresario, un periodista fue claro en que el español ya tenía conocimiento de lo que venía.

La cantante y el exfutbolista llevan una mala relación desde que terminaron su relación. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Según lo relatado por Saúl Ortiz a 20 Minutos, Piqué tiene completo conocimiento del siguiente paso que daría, supuestamente, Shakira en su contra, por lo que fue alertado para que no lo tome desprevenido. La información arrojaba que la cantante haría una nueva jugada, pero el deportista no estaría interesado en caer.

“Le han advertido a Piqué de que Shakira podría hacer un nuevo movimiento mediático en las próximas horas, pero él no tiene intención de picar el anzuelo”, afirmó Ortiz.

Ante estos detalles, el periodista aseguró que el exfutbolista solo quería tranquilidad y desligarse de todo este pleito, poniendo como prioridad a sus hijos para que estén bien a futuro.

“Piqué se confiesa triste, pero dispuesto a seguir luchando por una tranquilidad que no llega. Aunque se ha cansado de ceder, por encima de cualquier polémica están sus hijos y son muchas las manos que le sostienen”, agregó.

Gerard Piqué y Shakira continúan en una constante disputa. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Por el momento, se desconoce si esta supuesta jugada está relacionada con una nueva canción o alguna aparición en público, teniendo en cuenta las pocas charlas que concedió la barranquillera. El equipo de Shakira no se pronunció al respecto, por lo que todo quedaría en el aire hasta el momento.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Mhoni Vidente lanzó cruda predicción sobre Shakira

En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Kosmos. Mhoni Vidente fue quien habló de la situación, señalando que “lo peor estaba por venir” en la realidad de la celebridad colombiana.

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, comentó la experta en astrología, leyendo las cartas en el formato de Reporte H, de El Heraldo Televisión.

La cantante recibió palabras de la cubana, quien reveló que Piqué era víctima de brujería. - Foto: Instagram @shakira - @mhoni1

“Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños”, agregó a sus declaraciones, puntualizando en lo que intentaría Piqué contra su expareja por la comentada y especulada gira de la artista.

No obstante, Mhoni Vidente volvió a tocar el tema y apuntó que Shakira debe cuidarse de las malas energías y de la brujería que le estaría haciendo su exsuegra, Montserrat Bernabeu, quien terminó bastante mal con ella.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de la televisión. - Foto: Instagram

“Se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón en Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas”, mencionó en el proyecto audiovisual, a lo que agregó: “La situación está complicada, Shakira no sabe qué hacer ya, quiere pelearle a los hijos”.

La vidente cubana señaló también que la madre de Piqué sería la responsable de meterle ideas al exfutbolista contra la cantante, buscando a toda costa quitarle a sus pequeños por lo que se los llevó de España. “La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”, enfatizó.