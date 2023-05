Destapan la verdad sobre el interés de Piqué por estar cerca de Shakira y sus hijos; el español tendría inesperados planes

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonista de una larga lista de noticias en la prensa internacional, debido al proceso de separación que llevaron en 2022, cortando toda la historia que construyeron por más de diez años. La expareja no logró avanzar en el vínculo que creó, tomando caminos distintos y centrándose únicamente en sus hijos, Milan y Sasha.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

La cantante se mudó a Miami, Estados Unidos, donde arrancó de cero con sus pequeños, dejando atrás todo lo vivido en Barcelona, España, junto al exfutbolista. Los dos famosos terminaron en una tensa y conflictiva comunicación, llevándose solo a través de sus abogados, quienes son los encargados de negociar y acordar lo necesario para el bienestar de los niños y los padres.

Con la llegada de Gerard Piqué a Miami para reencontrarse con sus hijos tras varias semanas alejados, las miradas de los curiosos y los paparazzis se posaron en sus salidas, su aterrizaje en la ciudad y los planes que tendría a futuro para continuar con sus funciones de padre. Diversos medios internacionales apuntaron a contar supuestos detalles de lo que vendría en camino, basándose en las intenciones del español por radicarse en Estados Unidos.

Piqué quedó como blanco de noticias por sus planes a futuro en Miami. - Foto: Getty Images

En primer lugar, se aseguró que el empresario estaba buscando una casa para mudarse allí y estar más cerca de sus hijos y de Shakira, evitando los constantes viajes cada mes. En segunda parte, portales apuntaron a que el exfutbolista ya no recurriría a hoteles para quedarse con sus niños, sino que se instalaría en una vivienda propia durante los días que visitara la ciudad, y así garantizar la seguridad de Milan y Sasha.

Sin embargo, toda esta información quedaría de lado, luego de que una reconocida periodista soltara la verdad detrás del supuesto interés de Gerard Piqué por estar cerca de Shakira y sus pequeños. La española contó un poco de este proceso, aclarando ideas que salieron a flote sin fundamento alguno.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

De acuerdo con lo que quedó registrado, Lorena Vásquez, integrante de las Mamarazzis, habló en Y ahora Sonsoles sobre todo este paso del deportista por Estados Unidos, derrumbando las especulaciones que surgieron en la prensa española. La comunicadora reveló qué había tras la llegada del catalán a Barcelona, confirmando los puntos que quedaron plasmados en el acuerdo firmado en diciembre de 2022.

“Los abogados llegaron a ese acuerdo y solo ha podido estar la mitad de los días, él ya se encuentra en Barcelona pese a que los reporteros no han pillado esta imagen porque ha hecho todo lo posible para filtrarse para evitar hacer declaraciones de este viaje, el que quiere proteger y considera íntimo y privado para vivirlo con sus hijos”, comentó la periodista al inicio de sus declaraciones.

El exfutbolista regresó a Barcelona tras unos días con sus hijos. - Foto: Instagram @3gerardpique

No obstante, la europea desmintió que el empresario de Kosmos estuviera buscando una casa en Miami para estar cerca de Shakira y sus hijos, ya que este solo fue un primer viaje y todo se hizo bajo la asesoría de los abogados. “Una información que me sorprende bastante, y que aprovecho para desmentir, que él esté buscando ahora mismo una vivienda en Miami, no está buscando una casa, no tiene previsto buscar un domicilio allí, porque este primer viaje estuvo alojado en un hotel”, dijo.

En el programa también se comentó parte del acuerdo que se firmó, mencionando que la información de la estadía de Piqué en Miami era falsa porque este fue el único viaje que realizó en este periodo, pues sus hijos saldrán a vacaciones y estarán con él en Barcelona por unos meses. En este punto fue cuando se aclaró que, por decisión del convenio, el exfutbolista solo volvería a Estados Unidos hasta septiembre cuando retomaran lo estipulado en el documento.

Gerard Piqué fue centro de comentarios por su viaje a Miami. - Foto: @kingsleague

“Los niños, a final de mayo, ya dejan el colegio por el calendario escolar americano comienzan vacaciones a finales del mes. Sus hijos viajarán a Barcelona a finales de mayo y no volverán a Miami, en principio, hasta septiembre, a no ser que los días que le pertoca a la madre, ella decida que los pequeños vuelvan a Miami”, puntualizó la periodista.

“Las vacaciones de verano se iban a repartir al 70% para Piqué y el 30% para Shakira. Nueva reunión de los abogados para ponerse de acuerdo cuántos días estarán con los padres, pero de momento, a finales de mayo, Gerard irá a buscar a sus hijos a Miami, los traerá a Barcelona y no va a haber nuevo viaje del exfutbolista a Miami hasta el mes de septiembre por lo cual no necesita casa de momento”, agregó.

El exfutbolista no estaría interesado, aún, en mudarse a Miami junto a sus hijos. - Foto: Instagram @3gerardpique

Por último, Lorena Vásquez señaló que Piqué buscará a futuro, tal vez, una residencia para estar con sus hijos, pero que no existen pruebas o detalles que confirmen que esté interesado en características de viviendas o lugares para estar junto a sus hijos y Shakira.

La cantante y el exfutbolista no tienen ninguna intención de acercarse o dialogar de nuevo. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“No descarta que a largo plazo busque una residencia allí, pero por el momento no entra en sus planes cercanos y tampoco está buscando las características que tiene que tener esta residencia en Miami”, concluyó.

🗣️ @lorena_vazquez, sobre Gerard Piqué: “No está buscando vivienda en Miami".



🟠 Desmiente muchas noticias falsas relacionadas con el futbolista. #YAS2May



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/B4FJJosWKJ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 2, 2023

Piqué regresó a Barcelona

Retomando la normalidad tan solo unas horas después de volver a España, paparazzis de Europa Press registraron por primera vez a Piqué abandonando su casa en compañía de su actual pareja Clara Chía. Muy serio, el exfutbolista guardó silencio y evitó dar detalles sobreel reencuentro con sus hijos, dejando en el aire cómo vio a los pequeños y qué tal lo han pasado en Miami.

El exfutbolista fue captado junto a su novia mientras salían del edificio en el que viven. - Foto: Europa Press

El español condució junto a su pareja, ignorando por completo las cámaras que se acercaron al vehículo. El catalán mantuvo la ventana arriba, dialogando al interior con la joven de 24 años, quien tampoco se pronunció al respecto.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

El reportero lanzó diversas preguntas sobre la situación en Estados Unidos, dejando en el aire cómo avanzó todo con Shakira y sus pequeños. El deportista no reaccionó y se mantuvo lejos de dar declaraciones relacionadas con su vida, plasmando la misma actitud esquiva del pasado.

#VÍDEO | Gerard Piqué sale de casa junto a Clara Chía tras visitar a sus hijos en Miami https://t.co/9OthJKzBNB pic.twitter.com/GwOAvaeyH4 — CHANCE (@CHANCE_es) May 3, 2023

Por el momento ninguno de los dos españoles habló sobre su relación, dejando a la vista lo bien que se encuentran a pesar de los rumores sobre un posible problema por los viajes de Piqué a Miami. El viaje en auto no frenó por las cámaras, aclarando que no existe ninguna crisis entre ellos.