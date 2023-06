“Terminas manteniéndolos, como si fueran tus hijos”: la advertencia de reconocida actriz a Alina Lozano sobre Jim Velásquez

El amor no es un pecado, pero hay quienes actúan como si lo fuera, condenando a quienes rompen estereotipos en sus relaciones. Por ejemplo, la actriz Alina Lozano no ha dejado de recibir críticas por su compromiso con Jim Velásquez, 30 años menor que ella.

Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron público su noviazgo en redes sociales meses atrás y los próximos días se casarían. Sin embargo, así como hay quienes celebran la manera en que el amor los unió, también quienes los cuestionan, tanto a ella como a él.

Alina Lozano y Jim Velásquez. - Foto: Archivo personal

A Alina, por ejemplo, le dicen que “está reciclando juventud” y le hacen chistes en torno a la “búsqueda de colágeno” en su pareja. A Jim, lo señalan de mantenido, pues asumen que como su prometida es mayor que él, lo mantiene.

A los cuestionamientos contra la pareja se unió Sylvia Pasquel, que al igual que Alina Lozano interpretó el papel de ‘Doña Nidia’ solo que no en Pedro, el escamoso, sino en su versión mexicana, Juan, querendón.

En conversación con Univisión, fue tajante con su posición: “Cuando hay una diferencia de 25 años, tanto así, a mí sí me parece que no es una relación que pueda prosperar porque normalmente esos muchachos, lo que están buscando, más que una mujer o una amante, es una madre y también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos, así como si fueran tus hijos”.

Alina respondió a quienes le dicen “ridícula”

Días atrás, en diálogo con la emisora Bésame, Alina Lozano respondió a quienes le dicen “ridícula” por compartir su vida con alguien menor que ella, pero también por los graciosos videos que sube en redes sociales dejando ver cómo fluyen los días junto a Jim.

“A mí me encanta esa palabra porque yo mi carrera la he hecho sobre el ridículo, porque un artista que no puede navegar esas emociones y se mete en la vergüenza y en el miedo no puede desarrollar una carrera, entonces me encanta todo eso del clown, todo eso del fracasar, levantarse y esto yo también lo quiero agradecer”, comentó.

Alina se quitó las gafas oscuras que traía y reveló el avance que tiene su rostro tras la cirugía, el pasado 26 de junio. - Foto: Foto: Facebook Alina Lozano

Según ella, hace rato se deshizo de algunos limitantes con el objetivo de ser feliz, hecho que la llevó a estar en ese camino de plenitud y, últimamente, compartir mucho junto a Jim.

“Me quité maletas de cosas mentales, espirituales y eso fue lo que hice y el resultado es este momento de mi vida”, expuso.

Jim, enojado por comentarios contra Alina Lozano

La tarde del pasado 20 de junio, Jim Velásquez advirtió a quienes irrespetan a Alina en Instagram: afirmó que no se les va a aguantar una más. Además, expuso que los retoques que se realizó tuvieron como objetivo realzar su belleza natural.

“Bueno, quise hacer este video porque quiero exigir respeto. La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales por los retoquitos que se hizo: ‘que quiere reciclar juventud’, ‘que quiere parecerse de 20′, ‘que está exagerando con todo lo que está haciendo’. Les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos, fue pensando precisamente en la naturalidad y verse bien con su edad”, comentó.

Los 'retoques' de Alina Lozano estuvieron enfocados en rejuvenecer su apariencia. - Foto: Foto: Instagram @drfelipegonzalez y @alinalozano

Aunque Jim Velásquez hizo pública su relación con Alina Lozano en redes sociales, aseguró que nadie tiene derecho a meterse en ella y criticarlos, primero por su diferencia de edad, y, luego, por las cirugías que ella decidió practicarse.

“Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos, por favor, que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no voy a tolerar un solo comentario más. Así que, por favor, respeten”, dijo.