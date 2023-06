Jim Velásquez se salió de casillas con quienes criticaron cirugías de Alina Lozano, su futura esposa; les dijo de todo

El joven actor pidió respeto por ella y les llegó a pedir que no se metan en lo que no les importa.

Jim Velásquez pidió respeto por su prometida, Alina Lozano, en redes sociales. Según el joven actor, hay quienes insisten en criticarla por las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió y que él le obsequió como regalo de matrimonio, aunque la boda aún no se ha llevado a cabo.

La tarde de este 20 de junio, Jim Velásquez advirtió a quienes irrespetan a Alina en Instagram: afirmó que no se les va a aguantar una más. Además, expuso que los retoques que se realizó tuvieron como objetivo realzar su belleza natural.

Así reaccionó Jim Velásquez tras ver el rostro operado de Alina Lozano. - Foto: Tomada de video de Instagram @lozanoalina

“Bueno, quise hacer este video porque quiero exigir respeto. La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales por los retoquitos que se hizo: ‘que quiere reciclar juventud’, ‘que quiere parecerse de 20′, ‘que está exagerando con todo lo que está haciendo’. Les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos, fue pensando precisamente en la naturalidad y verse bien con su edad”, comentó.

Aunque Jim Velásquez hizo pública su relación con Alina Lozano en redes sociales, aseguró que nadie tiene derecho a meterse en ella y criticarlos, primero por su diferencia de edad, y, luego, por las cirugías que ella decidió practicarse.

Alina Lozano fue duramente criticada por videos de Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos, por favor, que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no voy a tolerar un solo comentario más. Así que, por favor, respeten”, dijo.

Pero, ¿a qué procedimientos se sometió la actriz? Alina resaltó su belleza natural y lucirá divina tras someterse a una limpieza facial profunda para el cuidado de la piel, eliminación de impurezas y aumento de hidratación, inicialmente.

Luego, la actriz pasó por procedimientos no quirúrgicos como plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia, rejuvenecimiento facial —que incluye bótox y ácido hialurónico—, pero finalmente llegaron los ‘retoques’ con cirugía, que fueron blefaroplastia en los cuatro párpados y lipopapada.

Jim Velásquez celó a Alina antes de las cirugías

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan ya semanas robándose la atención en redes sociales y algunos medios de comunicación, en que comparten con sus seguidores infidencias de su relación amorosa, criticada por algunos y aclamada por otros, en especial por su sentido del humor.

Casi tres semanas atrás, por ejemplo, Jim Velásquez le pidió matrimonio a Alina Lozano frente a las cámaras del programa Bravíssimo, emitido por City Tv. Luego, en conversación con la emisora La Kalle, aprovechó para contar el obsequio antes de la boda: una cirugía estética.

Pero después de algunos días del idilio de amor, la pareja estuvo dejando ver que discute como cualquier otra, además de algunas grietas en la convivencia que no había mostrado antes. El pasado 15 de junio, por ejemplo, Jim Velásquez le hizo escena de celos a Alina Lozano por la pinta que escogió para asistir a la cirugía.

Alina Lozano y Jim Velásquez. - Foto: Archivo personal

Para asistir a la intervención quirúrgica, la actriz se llevó un vestido rojo que le llegaba arriba de las rodillas, con la intención de irse lo más ligera posible, como ella misma lo contó. Sin embargo, a su pareja no le gustó la idea, como lo dejó ver. Esta fue la escena:

—”Bueno, mi amor, mi amor, mi amor. Estoy lista, nerviosa pero lista. Mira, mira, mira, vamos para la cirugía —dijo Alina Lozano.

—¿Y te vas a ir vestida así? —preguntó Jim, visiblemente molesto.

—¿Y cómo se va uno para una cirugía, amor, si allá le ponen a uno la bata y todo eso?

—Te llevas un pantalón de pijama, te vas con un saco, o sea.

—Yo no me voy a ir con pijama desde acá. Ya el doctor, con su protocolo, dirá todo lo que tengo que hacer. Vamos, amor —comentó Alina, restándole importancia a la situación.

—Yo no quiero pelear contigo, yo sabía que te ibas a ir vestida así, obviamente, entonces por eso te tengo un regalo: cucos, porque obviamente no tienes cucos. Tú nunca te pones cucos, así que te pones estos cucos ya —agregó Jim.