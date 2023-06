Jim Velásquez ‘pela el cobre’ y le hace escena de celos a Alina Lozano: “Sabía que te ibas a ir vestida así”

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan ya semanas robándose la atención en redes sociales y algunos medios de comunicación, donde comparten con sus seguidores infidencias de su relación amorosa, criticada por algunos, debido a que la diferencia de edad entre ambos es de 20 años, y aclamada por otros, en especial por su sentido del humor.

Casi tres semanas atrás, por ejemplo, Jim Velásquez le pidió matrimonio a Alina Lozano frente a las cámaras del programa Bravíssimo, emitido por City Tv. Luego, en conversación con la emisora La Kalle, aprovechó para contar el obsequio antes de la boda: una cirugía estética.

Pues bien, después de algunos días del idilio de amor, la pareja está dejando ver que discute como cualquier otra, además de algunas ‘grietas’ en la convivencia que no había mostrado antes. Este 15 de junio, por ejemplo, Jim Velásquez le hizo escena de celos a Alina Lozano por la pinta que escogió para asistir a la cirugía.

Alina Lozano y Jim Velásquez, en conversación con la emisora 'Bésame'. - Foto: YouTube: Bésame

Para asistir a la intervención quirúrgica, la actriz se llevó un vestido rojo que le llegaba arriba de las rodillas, con la intención de irse lo más ligera posible, como ella misma lo contó. Sin embargo, a su pareja no le gustó la idea, como lo dejó ver. Esta fue la escena:

—“Bueno, mi amor, mi amor, mi amor. Estoy lista, nerviosa pero lista. Mira, mira, mira, vamos para la cirugía —dijo Alina Lozano.

—¿Y te vas a ir vestida así? —preguntó Jim, visiblemente molesto.

—¿Y cómo se va uno para una cirugía, amor, si allá le ponen a uno la bata y todo eso?

—Te llevas un pantalón de pijama, te vas con un saco, o sea.

—Yo no me voy a ir con pijama desde acá. Ya el doctor, con su protocolo, dirá todo lo que tengo que hacer. Vamos, amor —comentó Alina, restándole importancia a la situación.

—Yo no quiero pelear contigo, yo sabía que te ibas a ir vestida así, obviamente, entonces por eso te tengo un regalo: cucos, porque obviamente no tienes cucos. Tú nunca te pones cucos, así que te pones estos cucos ya —agregó Jim.

La publicación, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios. Algunos, defendieron la postura de Alina Lozano: “Yo no me los pongo, qué tal. Allá lo primero que tiene que hacer es quitárselos”. Otros, aplaudieron la manera en que les alegra los días esta pareja: “Es muy graciosa, me hacen reír mucho”.

Las cirugías que le practicarán a Alina Lozano

En conversación con La Kalle, el pasado 6 de junio, Jim Velásquez contó cuál es el obsequio que le tiene preparado para su futura esposa. Incluso dejó ver que, para ello, será necesario retirarse de Bogotá unos días. Pero antes, fue Alina Lozano quien habló.

Jim Velásquez le pidió matrimonio a Alina Lozano más de 15 días atrás. - Foto: Instagram @bravissimocity

“Este es un regalo chévere, que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero por el tema económico… la verdad había otras prioridades”, dijo Alina Lozano.

Su comentario despertó incertidumbre en los presentadores del programa, en especial en Carlos Giraldo, que le pidió soltar la bomba de una vez. En ese instante Jim Velásquez tomó la palabra para decir sin tapujos de qué se trataba.

“Le tenía un regalo a Alina, entonces me contacté con un cirujano plástico, y pues le di un regalo, digamos que en una clínica, entonces se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad”, contó.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación. - Foto: Instagram: Alina Lozano

“El doctor se llama Felipe González y pues, todavía no hemos contemplado qué cosas se va a hacer, pero creo que se va a hacer la cola, los senos, la rinoplastia, cosas así”, agregó Jim Velásquez.